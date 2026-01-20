Markéta Davidová figuruje v olympijské nominaci biatlonistek. Kvůli potížím se zády se však nepředstaví v tomto týdnu v Novém Městě na Moravě během další zastávky Světového poháru, nahradí ji Ilona Plecháčová. Uvedl to sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář.
Rybář odtajnil olympijskou nominaci, nechybí Davidová ani Vinklárková
„U Markéty se ozvala záda a momentálně probíhají vyšetření s tím, že se ukázaly nějaké otoky. Probíhá rehabilitace a doufáme, že bude připravena odjet s týmem na závěrečnou přípravu před olympiádou,“ prozradil České televizi Rybář. „Vzhledem k tomu, že probíhají vyšetření a rehabilitace, tak v Novém Městě startovat nebude,“ dodal.
Rybář musel nominaci uzavřít už nyní, přestože před olympijskými hrami se jedou ještě další závody. „Pro nás je to termín, kdy máme ještě skoro tři neděle do olympiády. Bylo by ideální ještě využít mistrovství Evropy, které navazuje příští týden. Ale nominace musí být uzavřena, takže jsme na to museli reagovat. Uzavřeli jsme to po Ruhpoldingu a po IBU Cupu v Osrblí,“ řekl Rybář k výběru.
„Měli jsme dopředu daná kritéria, která schvaloval výbor biatlonové federace, a každý závodník si mohl spočítat, kde se v jaké chvíli nachází. Proces nominace je maximálně průhledný pro všechny závodníky a každý si mohl spočítat, co si vyjel,“ doplnil Rybáře prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.
V ženské olympijské nominaci je vedle Davidové také Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Mezi muži byli vybráni Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Mezi náhradníky jsou Jonáš Mareček s Adamem Václavíkem a Heda Mikolášová s Plecháčovou.
Právě Plecháčová dostala přednost pro závody v Novém Městě na Moravě. „Ona byla další v pořadí, která bojovala o olympijskou nominaci, momentálně z Osrblí vycházela nejlépe, takže dostala pozvánku ona,“ ozřejmil Rybář.
Nejvíc otazníků ohledně olympijské nominace vedle Davidové bylo v souvislosti s Vinklárkovou, která si však dobrými výsledky nominaci vybojovala. V Ruhpoldingu se jí dařilo: nejprve byla součástí celkově páté české štafety, ve sprintu byla nejlepší z českých reprezentantek na 47. místě s jedinou chybou na střelnici a ve stíhacím závodě obsadila 33. příčku opět jen s jediným netrefeným terčem.
„Terka udělala kus práce. Je vidět, že i poslední kola jí teď jdou. Běžecky se určitě zvedla, v tom to transparentnější být nemohlo, protože ona se v přímé konfrontaci utkala s mladými holkami právě na IBU Cupu, kde jednoznačně postoupila ona právě do Ruhpoldingu, abychom ji mohli vyzkoušet. Nejen v individuálních závodech, ale i ve štafetě ukázala, že se o ni dá opřít. Výkonnost nějakou prokázala a tím pádem si tu nominaci vyjela,“ prohlásil Rybář.
Mezi muži si nominaci jako poslední vybojoval Hák na úkor Marečka. „Chtě nechtě, Petr Hák v posledních dvou IBU Cupech, kde kluci jeli společně pět závodů, z žebříčku jednoznačně postoupil jak před Adamem (Václavíkem), tak před Kubou (Štvrteckým) a šel do konfrontace s Jonášem. Vykazoval velkou střeleckou stabilitu, takže dostal přednost on,“ doplnil Rybář.