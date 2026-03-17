Bezmála čtyři závodní měsíce toho přinesly opět mnoho. Tereza Voborníková skvěle načasovala formu a po bronzu z olympijských her výsledkově neuvadala, naopak. Otepää, to bylo takové kolo štěstí, které roztáčel do vysokých otáček především vítr. To vše i výhledy před poslední zastávkou v Oslu probíráme s reportérem ČT sport Jakubem Ščurkevičem, kameramanem Janem Medlíkem a tradičně také s redaktorem digitálního obsahu ČT sport Hynkem Rolečkem. Moderuje Ondřej Nováček.
Biatlon fokus podcast: Voborníková na vlně a větrné kolo štěstí
Hlavní postavou posledních týdnů je Tereza Voborníková. Po olympijském bronzu nezpomalila, právě naopak. Sebevědomí, pohoda, forma – ideální kombinace před finále v Oslu.
Jenže zatímco Voborníková září, závody v estonském Otepää ukázaly i odvrácenou tvář biatlonu. Vítr proměnil střelnici v nepředvídatelnou loterii.
„Tři rány víš, kam půjdou. Zbytek je čistá náhoda,“ přibližuje náročné podmínky kameraman Jan Medlík. Někteří závodníci dokonce měnili zažité postupy a stříleli „na přeskáčku“, jen aby zvýšili šanci zásahu.
Vrchol přišel v kuriózní situaci Voborníkové, která po příjezdu na střelnici neměla kde střílet. Zmatek, váhání rozhodčích a ztracené sekundy. „Rozhazovala rukama a nevěděla, co dělat,“ popsal situaci reportér ČT sport Jakub Ščurkevič. I když jí byl čas nakonec odečten, psychiku to poznamenalo.
Velkým tématem je také Michal Krčmář. Zkušený reprezentant se rozhodl pokračovat. Motivací je nejen výkonnost, ale i tým – a možná poslední šance na velký štafetový úspěch.
Podcast ale nabízí i pohled do zákulisí přenosů: kameramani sprintující v úzkém koridoru nebo fanoušci sledující závody z horkého sudu přímo u trati. Jedno je jisté: finále v Oslu slibuje víc než jen souboje o body. Půjde o formu, hlavu – a možná i o štěstí.
