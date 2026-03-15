Norská dvojice Sturla Holm Laegreid a Karoline Offigstad Knottenová se nejlépe vypořádala se složitými podmínkami ve větrném Estonsku a vyhrála smíšenou štafetu dvojic. Druhé skončilo Švédsko, třetí Finsko. Vítězslav Hornig s Terezou Voborníkovou byli ve hře o medaile do poslední položky, nakonec brali sedmé místo. Kvarteto v neobvyklém složení Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková skončilo sedmé, zvítězilo Švédsko.
SESTŘIHČeská dvojice nebyla od medailí daleko, kvarteto v nezvyklém složení skončilo sedmé
Pořadí štafety dvojic opět hodně ovlivňoval vítr. Češi zakončili single mix s bilancí tří trestných kol a čtrnácti dobíjenými náboji. Voborníková musela v závěru na trestné kolo a propadla se na sedmou pozici.
„Budeme to brát. Tenhle závod mohl dopadnout úplně všelijak. Mohli jsme jet na medaili, ale také jsme mohli jet kolem patnáctého místa. Terka dostala tím větrem přímý zásah. Myslím si, že jedno trestné kolo není žádný propadák,“ řekl Hornig.
Náhlé změny větru Hornig komentoval s nadhledem: „Je to střelba na náhodu. Člověk náhodou někdy trefí. Na stojkách jestli tři z deseti ran byla jistota?“
Diskvalifikací skončil závod pro favorizovanou Francii.
Finišmanka velké smíšené štafety Vinklárková přivezla české barvy do cíle na sedmé příčce se ztrátou 1:23,9 minuty na vítězné Švédsko. Byla to pro ni první a zároveň poslední s touto disciplínou v kariéře. „Je to taky jeden z odškrtnutých bodíků, splněný sen. Byly zvláštní okolnosti, že hodně našich závodníků je unavených,“ řekla.
Se svým výkonem i celkovým výsledkem byla spokojená. „Za nás úplně krásné a zasloužené sedmé místo v těchto podmínkách,“ dodala.
Poslední zastávkou SP v biatlonu bude příští týden Oslo. Uskuteční se tam sprinty, stíhačky a závody s hromadným startem.
Co se dělo na trati ve štafetě dvojic
Po relativně klidné ležce se děly věci na první stojce. Složitou situaci zvládl nejlépe Samuelsson, Hornig dvakrát opravoval a opouštěl střelnici s půlminutovou ztrátou na šestém místě.
Hanna Öbergová vleže přesně střílela, rychle běžela a navyšovala náskok. Voborníková ztrácela minutu. Vše znovu přesypala stojka. Švédsko, Francie a Itálie musely na trestné kolo, do čela šlo Norsko. Voborníková terče vybílila a najednou odjížděla čtvrtá s pouhým čtvrtminutovým mankem.
Na čisté výsledky se na střelnici nehrálo. Všichni kromě Norů museli kroužit 75metrová trestná kola. Hornig šel na dvě a na pátém místě měli Češi manko více než minutové. Jacquelin se ztratil v počtu dobíjených nábojů, použil čtyři a Francouzi byli diskvalifikováni.
Češi jeli do poslední střelby o cenné kovy. Knottenová si situaci přesnou střelbou pohlídala a spěchala pro zlato, Hanna Öbergová po dvou trestných kolech zůstávala druhá, Minkkinenová posunula Finsko na bronzovou pozici. Voborníková poslední ranou minula a absolvovala 75 metrů navíc. Souboj o stupně vítězek se české dvojice netýkal.
Co se dělo na trati smíšené štafety
Mikyska musel dobíjet jen po desátém výstřelu a vezl českou štafetu na čtvrtém místě. Do předávky se o dvě pozice propadl. Favorité hodně na prvním úseku chybovali, Nor Dale Skjevdal absolvoval 300 metrů navíc, Francouz Lombardot ztrácel s jedním trestným kolem ještě více.
Karlík vleže třikrát dobíjel, ale vyhnul se metrům navíc. Naopak po stojce už nedobíjel přesně a po dvou nesestřelených terčích se propadl na 14. místo. Stále vedli Američané před Švýcary. Rozdíly byly velké, což pomáhalo favoritům se vracet se zpátky do hry.
Karlík do toho šlapal, zaznamenal celkově čtvrtý čas na trati a stačil vrátit český kvartet na hranici elitní desítky. Jislová si dobíjené rány pohlídala a předávala na osmé pozici. Vedoucí americké kvarteto muselo čelit útoku dalších silných týmů.
Vítr opět zaúřadoval. Elvira Öbergová nakonec posunula Švédsko do čela, dopředu se hnalo také Švýcarsko a zásluhou Bátovské Fialkové také Slovensko. Häcki Grossová měla ve finiši více sil než Freedová, čtvrté skončilo Slovensko. Vinklárková se se střelbou nepárala, nešla na trestné kolo a dojela do cíle jako sedmá.
Výsledky smíšených štafet v Otepää
Výsledky smíšených štafet v Otepää
Smíšená štafeta dvojic: 1. Laegreid, Knottenová (Nor.) 40:39,3 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Samuelsson, H. Öbergová (Švéd.) -1:38,1 (3+13), 3. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) -1:45,7 (1+15), 4. Strelow, Voigtová (Něm.) -2:09,9 (3+17), 5. Guňka, Maková (Pol.) -2:15,2 (6+14), 6. Hofer, Vittozziová (It.) -2:16,5 (4+14), 7. Hornig, Voborníková (ČR) -2:17,0 (3+14).
Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Brandt, Ponsiluoma, Heijdenbergová, E. Öbergová) 1:16:32,0 (1+14), 2. Švýcarsko (Stalder, Burkhalter, Gasparinová, Häckiová-Grossová) -28,6 (0+6), 3. USA (Germain, Wright, Irwinová, Freedová) -34,6 (0+14), 4. Slovensko -52,0 (2+10), 5. Německo -1:11,7 (4+18), 6. Norsko -1:18,8 (5+19), 7. Česko (Mikyska, Karlík, Jislová, Vinklárková) -1:23,9 (2+14).