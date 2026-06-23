Z přípravy na kvalifikaci MS basketbalistům vypadl i Kříž

Čeští basketbalisté se v další fázi kvalifikace mistrovství světa musí obejít kromě zraněného kapitána Vojtěcha Hrubana také bez pivota Martina Kříže. Třiatřicetiletého reprezentanta z přípravy i zápasů ve Stockholmu proti Švédsku a v Brně s Estonskem vyřadilo zranění. Tým trenéra Luboše Bartoně se aktuálně připravuje v Poděbradech, na své kompletní složení ale stále čeká.
„Martin Kříž není fit, nebude ze zdravotních důvodů,“ řekl novinářům Bartoň. Až od příštího týdne se naplno zapojí do přípravy také nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal, pivot James Kárník z Girony a křídelník Patrick Samoura z Mylhúz, jenž se předtím ještě stihne oženit.
Kouč také pečlivě sleduje finále španělské ligy, ve kterém hrají lídr národního týmu Tomáš Satoranský a pivot Jan Veselý. Jejich Barcelona prohrává s Valencií 1:2 na zápasy a bude ve středu doma odvracet konec série. Případný rozhodující pátý duel by hostila v sobotu Valencie.
„Když se dívám na ty přenosy, tak nevím, co si mám myslet, a nevím, komu fandit. Hlavně se bojím, aby nějaká ta gesta nebyla ta, která je vyřadí, protože neříkám, že mají na kahánku, ale hrají s nějakým sebezapřením. Dobře víme, že v situaci Honzy Veselého se jedná vlastně o poslední zápasy jeho kariéry,“ prohlásil Bartoň, který by byl rád, aby se šestatřicetiletý Veselý rozloučil s kariérou v reprezentačním dresu.
Závěrečné kvalifikační duely o tři postupová místa ze základní skupiny H, v které mají na kontě dvě výhry ze čtyř zápasů, sehrají Češi ve Stockholmu v pátek 3. července a v Brně o tři dny později. „Tohle okno bude velmi obtížné, protože ty dynamiky jsou úplně různorodé. Někteří hráči ještě před chvilkou hráli, někteří už dávno, takže dostat je do nějaké stejné roviny nebude jednoduché,“ prohlásil Bartoň.
„Ale máme na to dostatek dní, takže budeme muset někde ubrat, někde přidat a snažit se, abychom byli připraveni toho 3. července zabojovat a udělat ten postup už ve Švédsku. Bude to nesmírně těžké, protože Švédové mají asi nejsilnější kádr za poslední léta, pokud budou mít všechny na papíře,“ konstatoval Bartoň.
Generálka za zavřenými srbskými dveřmi
Češi sehrají v sobotu v Bělehradu neveřejný přípravný zápas se Srby. „Vlastně jsme měli domluvené Poláky, kteří pak nakonec odřekli, nebo to nebylo v synchronizaci s jejich plány, takže jsme hledali dál. Nakonec jsme kývli na Srbsko, což si myslím, že je dobrý soupeř, možná až moc dobrý,“ uvedl Bartoň.
V sestavě Srbů by neměl chybět hvězdný Nikola Jokič z Denveru. „Nevím, kolik bude hrát, ale jestli přikývl, že bude hrát, tak se tam určitě na chvilku otočí,“ řekl Bartoň. „Je to zápas, který my musíme využít k naší přípravě. Nehledět příliš na výsledek, který samozřejmě asi nebude úplně skvělý, ale spíš na výkon. Chceme se od něčeho odrazit, vyzkoušet nějaké věci, neukázat všechno, protože si myslím, že i když je zápas za zavřenými dveřmi, stejně se k tomu Švédové dostanou. To je v basketu skoro jistota. Takže neotevírat úplně všechno a vyzkoušet si nějaké věci.“
Bude podle něj prostor, aby se s týmem opět sžil jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Portlandu. „Dlouho nehrál a vlastně končil sezonu taky takový polozraněný, nebo ne úplně vyléčený. Chceme zařadit také Nečase, takže je tam spousta věcí, které můžeme udělat, a to bude to důležité,“ dodal Bartoň a jmenoval pivota Jakuba Nečase z University of South Carolina z NCAA.