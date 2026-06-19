Barcelona vstoupila do finálové série vítězstvím až v prodloužení

Basketbalisté Barcelony zvítězili v prvním finále španělské basketbalové ligy nad Valencií 113:112 v prodloužení. Valencie byla krůček od vítězství v základní hrací době, ale trojkou poslal Will Clyburn zápas do prodloužení. Katalánskému týmu sice chyběl zraněný kapitán Tomáš Satoranský, bodovat se však podařilo Janu Veselému. Přímé přenosy všech finálových zápasů můžete sledovat na ČT sport Plus.
Barcelona prohrávala od první čtvrtiny a většinu zápasu dotahovala. To se promítlo i do koncovky, v níž však důležitou trojkou zhruba 5 sekund do závěrečného hvizdu vyrovnal Will Clyburn a poslal zápas do prodloužení.
V něm to byl znovu boj od první do poslední vteřiny. Výhru Valencie měl dokonce ještě na ruce Cameron Taylor, ale s posledními sekundami minul obroučku. Jan Veselý si v utkání připsal 8 bodů a 6 doskoků, Satoranský kvůli zranění nehrál.
Druhé finále sehrají týmy v sobotu od 19:55 hodin a sledovat jej bude možné na ČT sport Plus.