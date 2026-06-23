Jsem o hodně silnější, věří si Krejčí. Na příchod Satoranského s Veselým spoléhat nechce

Poprvé od loňského neúspěšného Eurobasketu v Rize oblékne reprezentační dres také Vít Krejčí. Jediný hrající Čech v NBA se na červencové kvalifikační okno velmi těšil. Podle něj má tým pod vedením Luboše Bartoně stále dobrou šanci postup na mistrovství světa ubojovat. Velkou pomocí by měl být příchod barcelonského dua Satoranský – Veselý, na který se ale šestadvacetiletý střelec nechce spoléhat.
„Já se vždycky na kluky hrozně těším, na ten basket. Bude to samozřejmě náročné okno, ale těším se, že si zase zahraju s kluky. Určitě šance jsou. Oba naši soupeři Švédi i Estonci jsou velmi kvalitní týmy. Uvidí se, v jaké sestavě se ukážou. My budeme muset hrát náš basket,“ řekl Krejčí.
„Je tady spousta kluků, co jsou tu poprvé. Tým se trošku mění, nový trenér. Teď máme chvilinku na to se dát dohromady. Myslím si, že si to sedne a že se budeme snažit předvést nejlepší výkon.“
Zatím není jasné, zda tým doplní po finále španělské ligy z Barcelony tradiční lídr Tomáš Satoranský a také pivot Jan Veselý, který nehrál za reprezentaci od září 2022 od ME v Praze a Berlíně. „Určitě by to byla neuvěřitelná pomoc, kdyby přijeli. Na druhou stranu dívat se na to, jestli přijedou, nebo nepřijedou, může být trošičku nebezpečné. Musíme se soustředit na sebe, na to odvést co nejlepší výkon. Jestli přijedou, bude to paráda. Samozřejmě šance na vítězství budou větší,“ řekl.
Sezona v Portlandu pro něj skončila na konci dubna. V jeho první polovině se vrátil do hry po měsíční absenci a zranění lýtka. Nyní je fit. „Já jsem pak vlastně měsíc po sezoně zůstával v Americe a dával jsem se dohromady, celé moje tělo. Teď se cítím dobře, Vždycky, když přijedu po dlouhé době domů, je toho hodně, je spousta rozhovorů a tak dále, ale měl jsem i spoustu času si zatrénovat, takže se cítím v dobré kondici,“ podotkl šestadvacetiletý rozehrávač či křídelník.
Naposledy hrál v reprezentaci ještě pod Španělem Diegem Ocampem, teď se zařadil do týmu, který od této sezony vede Bartoň. „S Lubošem už máme velmi dobrý vztah. Vedl mě i v osmnáctkách. Když jsem byl ve Španělsku a on v Barceloně, vždycky jezdil na moje zápasy. Znám se s Lubošem hodně dlouho. Je to super trenér, super člověk. Těším se, co předvedeme,“ uvedl.
Češi zatím měli jen dva lehčí tréninky. „Uvidíme večer, jak na tom doopravdy jsme, budeme poprvé hrát pět na pět. Někteří základní kluci tu jsou pořád stejní, takže si to zase budeme muset trošičku sehrát. Myslím si, že první trénink je vždycky trošku obtížný, než si to sedne, ale trénink po tréninku se budeme snažit být lepší a lepší,“ řekl.
Věří, že se vrací do národního týmu zase o rok zkušenější a vyzrálejší. „Myslím si, že jsem o hodně silnější. Minulou sezonu jsem to měl víc nahoru a dolů. I na hřišti, některé zápasy se povedly, některé ne. Chci být v nějaké rovině mentálně, psychicky, fyzicky a vždycky předvést ten nejlepší výkon,“ řekl Krejčí, který se v NBA na začátku února stěhoval do Portlandu z Atlanty. Po sezoně relaxoval na dovolené. „S přítelkyní jsme byli na Havaji, to jsme si užili, a pak už zase jenom práce,“ usmíval se.
Po létě se chce vrátit do Portlandu
Šestadvacetiletý rodák ze Strakonic má za sebou pátý ročník v NBA, poprvé si zahrál i play-off a s 28 body v jednom zápase překonal český rekord Tomáše Satoranského. Sezona pro něj byla náročná i kvůli výměně či zranění, ale věří, že v ní opět posílil svou pozici, aby v soutěži pokračoval co nejdéle.
„Teď tam mám týmovou opci, takže uvidíme. Myslím si, že pořád v NBA mám co předvést a budu se snažit tam zůstat co nejdéle,“ uvedl Krejčí. Ale raději stoprocentně nic neplánuje. „Uvidíme, kam mě vítr zavede. Doufám, že zůstanu v Portlandu. Máme tam solidní tým mladých hráčů, doufám, že je tam hezky našlápnuto, ale nikdy nevíte, co se stane,“ podotkl bývalý hráč Oklahomy.
Na začátku sezony nebyl v sestavě, pak se do ní propracoval. „A bylo to takové nahoru a dolů. Když už jsem se konečně cítil dobře, bohužel přišel trejd, a to je hrozně těžké uprostřed sezony. Chvíli mi to samozřejmě trvalo, pak jsem se dostal zase do nějaké formy. Potom to zkazilo zranění. Bylo to až do posledního zápasu základní části a pak bylo hrozně těžké, abych v play-off dostával nějaké minuty,“ připomněl Krejčí zraněné lýtko.
Výměna na začátku února se odehrála rychle. „Jsem se už nikdy do Atlanty nevrátil. Bylo to hrozně rychlé, jak to v NBA je. Připravoval jsem se na zápas s Atlantou proti Miami a druhý den jsem hrál za Portland proti Phoenixu. Nikdy nevíte, co se stane a musíte být na každý zápas stoprocentně připravení,“ konstatoval Krejčí.
Po herní stránce to měl podobné. „Rychlý, agresivní basket. Bylo to složité si zvyknout, protože moc času nebylo, ale zápas od zápasu jsem se cítil líp. Teď jsem měl po sezoně čas se trochu uklidnit, víc poznat kluky a jak tým funguje, a doufám, že to tak bude pokračovat,“ podotkl.
Výjimečný zápas prožil 10. listopadu loňského roku: při výhře Atlanty nad Los Angeles Clippers 105:102 dal 28 bodů a osm trojek. „To byl jeden z nejlepších momentů téhle sezony i mojí kariéry. Ale druhý den jsme měli další zápas, jak říkám, nesnažím se být moc nahoře. S odstupem času se na to krásně vzpomíná, ale v tom momentu se snažím zůstat vyrovnaný,“ dodal Krejčí.