Memphis ukončil vítěznou sérii Portlandu v NBA. Trail Blazers doma prohráli 103:124, Vít Krejčí odehrál necelých osm minut a dal dva body. Memphis naopak zůstal i po pátém utkání neporažený, na čemž měl velkou zásluhu Cameron Boozer, jenž předvedl první triple double kariéry.
Memphis rozhodl zápas v Portlandu ve druhém poločase, po dvou čtvrtinách byl stav nerozhodný 58:58. Boozer táhl Grizzlies s 18 body, 12 doskoky a 12 asistencemi, dvouciferných střelců měli hosté dalších sedm, z toho tři mezi náhradníky. Nejlepším střelcem Portlandu byl Deni Avdija s 24 body, přidal devět doskoků a sedm asistencí. Krejčí proměnil oba trestné hody, z dálky vystřelil dvakrát, ale minul.
Portland dohrál zápas bez Ja Moranta. Hvězdný rozehrávač si v poslední čtvrtině poranil stehenní sval. „Ucítil píchnutí. Uvidíme, jak dopadnou vyšetření,“ řekl kouč Micah Nori. Pro Moranta to byl první souboj proti bývalému klubu, v Memphisu před letním odchodem strávil sedm let. Než odstoupil, stihl 14 bodů.
Portland našel přemožitele ve čtvrtém zápase sezony, v tabulce Západní konference mu patří páté místo. Memphis je druhý za Houstonem, oba mají bilanci 5-0.
Atlanta nastoupila v sezoně již pošesté a ukončila sérii tří proher poté, co zdolala 114:111 Cleveland. Lídrem Hawks byl Onyeka Okongwu, k sezonnímu maximu 29 bodů přidal 12 doskoků. Clevelandu nepomohlo ani 24 bodů Jamese Hardena a 22 bodů Donovana Mitchella. Ten 20,6 sekundy před koncem snížil na rozdíl jediného bodu, Alexander-Walker však dvěma šestkami vrátil domácí Atlantě tříbodový náskok.
Souboj dvou celků o první výhru ročníku zvládlo lépe New Orleans, se Sacramentem si poradilo 132:120. Jeremiah Fears zaznamenal 22 bodů, osm doskoků a osobní rekord 13 asistencí. V dresu Kings se blýskl nováček Darius Acuff 34 body a 14 asistencemi.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Atlanta – Cleveland 114:111, New Orleans – Sacramento 132:120, Portland – Memphis 103:124 (za domácí Krejčí 2 body, 1 asistence).