Basketbal

SESTŘIHPortland s Krejčím na úvod sezony NBA přehrál Phoenix


22. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, nba.com

Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím vstoupili do sezony NBA jednoznačnou výhrou 124:83 nad Phoenixem. Český reprezentant za 15 minut na hřišti přispěl Trail Blazers bodem, dvěma doskoky i zisky a třemi asistencemi. Zatím nejlepší střelecké výkony předvedli Anthony Edwards a Ty Jerome, kteří dali po 45 bodech.

Edwards pomohl Minnesotě k vítězství 131:106 nad Miami a stal se teprve třetím hráčem v historii, který zaznamenal přes 40 bodů ve dvou a více zahajovacích zápasech. Dosud se to povedlo jen Michaelovi Jordanovi a Wiltu Chamberlainovi. Ten to dokázal čtyřikrát.

Portlandu vyšel vstup do sezony mimořádně a už po šesti minutách vedl 21:0. Náskok neustále zvyšoval až na rozdíl 52 bodů. Damian Lillard ve svém prvním zápase po návratu do Portlandu a po zranění Achillovy šlachy dal 25 bodů a postaral se o šest z 19 trojek domácího týmu. Po 18 bodech přidali Deni Avdija a Toumani Camara, Ja Morant po přestupu z Memphisu zapsal 14 bodů a osm asistencí.

Krejčí patřil do úvodní desetičlenné rotace týmu, ale výrazněji vidět nebyl. Do střelecké listiny se zapsal jen trestným hodem za technickou chybu soupeře. Tři pokusy z pole minul.

Miami se těšilo na premiéru nového týmu postaveného kolem Giannise Antetokounmpa. Jeho debut po přestupu z Milwaukee ale pokazila Minnesota vedená Edwardsem. Ten trefil devět trojek a ke 45 bodům zapsal 10 doskoků. Navíc se k němu přidala nová posila LaMelo Ball s 21 body, Timberwolves trefili dohromady 21 trojek. Miami nepomohlo ani 35 Antetokounmpových bodů.

Memphis v létě přebudoval tým po Morantově odchodu a velkou důvěru dal Ty Jeromeovi, jenž vstoupil do osmé sezony. A na úvod si při výhře 123:103 nad Utahem vytvořil nový osobní rekord 45 body. Maximum si překonal o 12 bodů.

Houston v texaském derby zvítězil nad Dallasem 128:110, tři největší hvězdy Kevin Durant, Jabari Smith a Alperen Sengün měly dohromady 83 bodů. Za Dallas se loňský nováček roku Cooper Flagg prosadil 32 body.

Indiana porazila 123:120 New Orleans i díky Tyreseovi Haliburtonovi. V prvním duelu po přetržení achilovky v loňském finále zapsal 23 bodů a 12 asistencí. Pascal Siakam přispěl Pacers 30 body. „Pelikáni“ měli posledních 45 sekund na to, aby dohnali tříbodové manko, ale všechny pokusy minuli.

Výsledky NBA

Orlando – Atlanta 125:132, Washington – Milwaukee 128:116, Miami – Minnesota 106:131, Toronto – Chicago 135:92, Brooklyn – Charlotte 103:110, New Orleans – Indiana 120:123, Memphis – Utah 123:103, Houston – Dallas 128:110, LA Lakers – Golden State 127:105, Portland – Phoenix 124:83 (za domácí Krejčí 1 bod, 3 asistence, 2 doskoky), LA Clippers – Sacramento 121:96.

Washington po velkých změnách v minulé sezoně mohl konečně spolu nasadit obě uzdravené hvězdy Anthonyho Davise a Trae Younga a výhrou 128:116 nad Milwaukee ukázal, že by po letech trápení mohl myslet na lepší časy. Davis měl 34 bodů a 12 doskoků, Young 20 bodů a 13 asistencí. Wizards navíc kvůli poranění kotníku chyběla jednička posledního draftu AJ Dybantsa.

Velký návrat oslavilo Toronto výhrou 135:92 nad Chicagem. Přispěl k tomu 23 body i Kawhi Leonard, který se vrátil do týmu, s nímž v roce 2019 získal titul. Hned čtyři hráči Raptors měli přes 20 bodů, vedle Leonarda i Scottie Barnes, RJ Barrett a Immanuel Quickley.

Los Angeles Lakers odstartovali éru bez LeBrona Jamese vítězstvím 127:105 nad Golden State. Luka Dončič táhl tým 28 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Austin Reaves přispěl 23 body a povedenou premiéru v LA po přestupu z Utahu prožil pivot Walker Kessler: proměnil všech 12 pokusů a zapsal 26 bodů a devět doskoků.

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