Portland uspěl i ve druhém zápase, Krejčí zaznamenal dva doskoky

Basketbalisté Portlandu ve druhém zápase nové sezony NBA zvítězili nad Sacramentem 128:120, přestože prohrávali až o 12 bodů. Český basketbalista Vít Krejčí strávil na palubovce tři a půl minuty, připsal si dva obranné doskoky a jeden neúspěšný pokus za tři body.
Krejčí nastoupil ve druhé polovině druhé čtvrtiny. Pomoct stáhnout náskok Kings se mu ale se spoluhráči nepodařilo, naopak nabrali ztrátu dalších čtyř bodů. Klíčová pro Portland byla třetí část, kterou vyhrál 44:26 a nakročil k vítězství.
Lídrem Blazers byl Dani Avdija s 26 body, po 19 bodech přidali Damian Lillard a Toumani Camara. Domácím nepomohl triple double Domantase Sabonise za 27 bodů, 19 doskoků a 10 asistencí. Darius Accuff Jr. nastřílel 33 bodů.
Miami prohrálo i druhý zápas, Detroitu podlehlo 111:128. Nepomohla ani hvězdná posila Giannis Antetokounmpo, který nasbíral 36 bodů a 12 doskoků. V prvním duelu měl jen o bod méně.
„Chceme, aby to fungovalo, a to nejen pro Giannise, ale pro nás všechny. A dostaneme se k tomu, pouze jsme si mysleli, že to dokážeme dříve,“ řekl trenér Erik Spoelstra. Pistons vedl s 23 body John Collins, 19 bodů a 11 doskočených míčů zaznamenal Paul Reed.
Také Jayson Tatum nasbíral 36 bodů a pomohl Bostonu k výhře 107:103 nad úřadujícími šampiony New York Knicks. Celtics o výhře rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 33:24, a vedli až o 12 bodů. Obhájci titulu v zápase ztratili 18 míčů.
Opírali se hlavně o Karla-Anthonyho Townse, jenž si připsal 22 bodů a 10 doskoků. O.G. Anunoby s Milesem McBridem nastříleli po 20 bodech, Jalen Brunson dal 19 bodů. Knicks prohráli i druhé utkání v sezoně, Boston si bilanci vylepšil na 1-1.
Druhou porážku utrpělo také favorizované San Antonio, které podlehlo Houstonu 110:114. Hrdinou zápasu se stal Amen Thompson, který za stavu 110:112 zablokoval střelu Victora Wembanyamy necelou sekundu před koncem.
Francouzský tahoun Spurs jinak zářil s 25 body a 13 doskoky, 20 bodů přidal Dylan Harper. Hosty vedli s 29 body Alperen Sengün a s 20 body Kevin Durant a Thompson, který měl i 10 doskoků.
V derby o Los Angeles kralovali Lakers, které k výhře 125:117 dovedli 28 body a devíti asistencemi Austin Reaves, 23 body Luka Dončič a 22 body nebo osmi doskoky Walker Kessler.
Clippers, kteří nechali soupeře střílet s úspěšností 58 procent, spoléhali na autora 26 bodů Dariuse Garlanda a Brooka Lopeze, jenž dal 22 bodů.
Dallas porazil Indianu 121:105, když vedl až o 37 bodů. S poraněným ramenem přitom musel už po 17 minutách odstoupit devatenáctiletý Cooper Flagg. Nejlepší nováček minulé sezony předtím stihl dát 14 bodů.
Druhý triumf v ročníku si připsalo rovněž Toronto, které ve Washingtonu vyhrálo 112:102 i díky 28 bodům Scottieho Barnese či 23 bodům R.J. Barretta.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Sacramento – Portland 120:128 (za hosty Krejčí 2 doskoky), Boston – New York 107:103, Washington – Toronto 102:112, Indiana – Dallas 105:121, Orlando – Minnesota 93:115, Charlotte – Atlanta 81:128, Miami – Detroit 111:128, Milwaukee – Chicago 125:132, San Antonio – Houston 110:114, Utah – New Orleans 120:119, LA Lakers – LA Clippers 125:117, Golden State – Memphis 108:111.