Luka Dončič pomohl v NBA 52 body, deseti asistencemi a osmi doskoky Los Angeles Lakers k vítězství 132:123 nad Utahem. Stal se tak prvním hráčem, který v této sezoně překonal padesátibodovou hranici. Lakers zůstávají stoprocentní. Přesně opačně jsou na tom obhájci titulu z New Yorku, kteří podlehli Orlandu 102:111.
Dončič na 52 bodů potřeboval třicet pokusů z pole, z nichž trefil sedmnáct včetně osmi trojek, proměnil rovněž deset z 11 trestných hodů. Necelé dvě minuty před koncem zajistil Lakers dvěma trojkami po sobě vedení 127:121, z čehož se Jazz, již přitom vedli až o 18 bodů, už nedokázali vzpamatovat.
Dončič odehrál čtvrté utkání v kariéře s nejméně 50 body a 10 asistencemi a v historii se tak vyrovnal Nikolu Jokičovi, Russellu Westbrookovi, Damianu Lillardovi a Natu Archibaldovi. Dončič to zvládl jako druhý v historii po Wiltu Chamberlainovi s druhým týmem. S osmi duely vede James Harden.
„Ukázali jsme velký charakter i srdce. Šlo o zápas venku, a když ztrácíte 20 bodů, stává se, že ho už vzdáte. Ale to jsme neudělali. Mluvili jsme spolu a ukázali potenciál tím, jak jsme se vrátili zpět,“ řekl Dončič. S 29 body mu sekundoval Austin Reaves, Utah táhl Fin Lauri Markkanen s 28 body.
Obhájce titulu z New Yorku nezvládl ani třetí zápas, přestože měl proti Orlandu dobře nakročeno a vedl až o 12 bodů. Poslední čtvrtinu ale Knicks ztratili 27:40 a jsou prvním mistrem od Dallasu v roce 2011, který odstartoval sezonu třemi prohrami. Magic v této části řídil Franz Wagner. Německá hvězda zakončila utkání s 23 body, 13 doskoky a devíti přihrávkami, přičemž ji ani nemusel mrzet začátek duelu, kde Wagner proměnil jedinou střelu z úvodních deseti.
Bilanci tří vítězství ze tří zápasů má i Oklahoma City, která přehrála Los Angeles Clippers 108:101. S 34 body vedl favorita Shai Gilgeous-Alexander, avšak Thunder během utkání přišli o tři zraněné hráče včetně hvězdného Jalena Williamse. Stoprocentní po třech kláních zůstává i Minnesota, již táhl za výhrou 117:94 proti oslabenému Torontu 26 body Anthony Edwards. Za hosty netrefil Scottie Barnes ani jednu z 12 střel.
Nabitý celek Philadelphie nechal odpočívat indisponovaného Joela Embiida, který v předchozím utkání zazářil triple doublem, a prohrál s Detroitem 93:106 navzdory 29 bodům Tyrese Maxeyho. Pistons, kteří se nejméně 14 dní musejí obejít bez zraněného Jalena Durena, vedl s 26 body a osmi asistencemi Cade Cunningham. Indianu dovedl k výhře 136:109 nad Brooklynem 24 body a 10 asistencemi Tyrese Haliburton.