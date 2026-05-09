Ústí další obrat nepředvedlo. Opavští basketbalisté postoupili do semifinále


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Parádní blok opavského Clevona Browna
Po Nymburku a Pardubicích se ze semifinálové účasti radují také basketbalisté Opavy. V šestém čtvrtfinálovém kole přehráli soupeře z Ústí nad Labem 103:79 a ovládli tak sérii 4:2. O posledním postupujícím rozhodne sedmý duel Brna s Děčínem.

Hrdinou utkání byl Isaiah Gray, který přispěl k vítězství 30 body. Za 20 minut na hřišti americký rozehrávač proměnil 11 z 15 střel z pole včetně všech čtyř trojek. Opava vyhrála i třetí domácí zápas v sérii.

Slezané v roce 2023 sesadili z ligového trůnu Nymburk, ale v dalších dvou sezonách nepřešli přes čtvrtfinále. Povedlo se jim to až nyní.

Ohlasy po čtvrtfinále Opava – Ústí nad Labem
„Doufám, že tahle jízda bude pokračovat dál a urveme medaili,“ řekl Jakub Slavík, jenž se podílel na rozhodující výhře 15 body. „V play-off to začíná celé znova. Linie mezi postupem a vypadnutím je velmi tenká. Do téhle části sezony se snažíme dát 120 procent. Proti Ústí rozhodla dobrá energie a obrana, kdy jsme se dokázali jako tým semknout,“ uvedl.

Záznam 6. čtvrtfinále BK Opava – SLUNETA Ústí nad Labem
