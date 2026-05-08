Hamzová s Čechovou se dostaly na finální soupisku Minnesoty a zahrají si WNBA

V sobotu začíná jubilejní 30. ročník basketbalové WNBA, do níž by mohly zasáhnout najednou dvě české hráčky. V dresu loňských semifinalistek Minnesoty Lynx by se měly představit rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová. Titul obhajuje tým Las Vegas Aces.
Čtyřiadvacetiletá Hamzová a o tři roky mladší Čechová se mohou stát prvními Češkami v WNBA po šestnácti letech. Naposledy se v elitní soutěži představila v roce 2010 Jana Veselá, která získala s týmem Seattle Storm mistrovský titul.
Hamzová by mohla navázat na počin své matky Romany, která hrála WNBA v roce 2000 za Orlando. Z dalších českých basketbalistek se v zámořské lize představily také Eva Horáková, Zuzana Klimešová, Michaela Ferančíková či Kamila Vodičková.
Reprezentantky Hamzová s Čechovou figurují v třináctičlenné soupisce Minnesoty i po přípravném kempu. Hamzová, hráčka Žabin Brno, odehrála všechny tři přípravné duely.
Čechová, která s USK Praha získala domácí titul a přicestovala do USA později, se představila v jednom utkání. V něm ale byla při výhře nad Torontem Tempo se 16 body nejlepší střelkyní.
Vedle českých hráček jsou součástí Minnesoty také další pivotka USK Praha Nizozemka Emese Hofová nebo Maďarka Dorka Juhászová.
Mezi hlavní hvězdy patří například Američanky Natasha Howardová, Courtney Williamsová, Kayla McBrideová či Nepheesa Collierová. Minnesota se pokusí v sezoně vylepšit loňskou semifinálovou účast, tehdy nestačila na Phoenix Mercury 1:3 na zápasy.
Minnesota vstoupí do sezony v noci na neděli, kdy od 2:00 SELČ přivítá doma Atlantu Dream. Ta má na soupisce například dlouholetou hráčku USK Praha Brionnu Jonesovou.
Z týmu českých šampionek by se měly v WNBA představit také Francouzky Valériane Ayayiová (Phoenix Mercury), Pauline Astierová (New York Liberty) či Janelle Salaünová (Golden State Valkyries).
Další hráčka USK Kanaďanka Bridget Carletová bude hrát za jednoho ze dvou nováčků Portland Fire. Druhým novým týmem v soutěži je Toronto. WNBA se rozrostla na 15 týmů, kluby nově odehrají v základní části až 44 zápasů. Ta se uzavře na konci září.
Titul obhajují hráčky Las Vegas Aces, které zdolaly v loňském finále Phoenix Mercury 4:0 na zápasy. Také letos by měly patřit do okruhu hlavních kandidátek na celkové vítězství a zaútočí na čtvrtý titul z posledních pěti sezon. K jejich hlavním vyzývatelkám by měly patřit předloňské šampionky z New York Liberty či Indiana Fever s Caitlin Clarkovou.