Děčín promarnil vedení o 21 bodů, čtvrtfinále s Brnem rozhodne sedmý zápas


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Sestřih utkání Děčín – Brno
Basketbalisté Děčína promarnili druhou možnost ukončit sérii s Brnem a postoupit do ligového semifinále. Válečníci podlehli v šestém čtvrtfinálovém utkání doma obhájcům stříbrných medailí 81:86, i když ve druhé čtvrtině vedli už o 21 bodů. Rozhodne se v pondělí v Brně.

Děčín, který prohrál předchozí zápas na soupeřově palubovce o 10 bodů, začal doma impozantně a vedl 12:0 a 17:4. Úvodní čtvrtinu svěřence Tomáše Grepla ovládli 32:18, ale pak se začala karta obracet a po vyhrané třetí části 28:14 už měli hosté k dobru dvoubodový náskok.

K vítězství dovedli Brno především autor 22 bodů Tevin Olison a další Američan Ryker Cisarik, který k 19 bodům přidal 11 doskoků. Nejlepším střelcem Děčína byl Al-Amir Dawes se 17 body. Hosté předčili soupeře na doskoku 46:33.

Děčín – Brno 81:86 (32:18, 50:38, 64:66)

Nejvíce bodů: Dawes a Edwards po 17, Pomikálek 12 – Olison 22, Cisarik 19, Kejval 12. Stav série: 3:3.

