Jamal Murray dal v NBA padesát tři bodů a svým druhým nejlepším výkonem v kariéře zařídil Denveru vítězství nad Dallasem 142:135. Zazářil i Nikola Jokič, který ke třiadvaceti bodům přidal dvacet jedna doskoků a devatenáct asistencí. Celkem už má 6000 asistencí, což se mu povedlo jako prvnímu pivotovi v historii.
Denver se výhrou udržel v tabulce Západní konference v kontaktu se třetími Los Angeles Lakers, kteří zvítězili nad Indianou 137:130. Luka Dončič k tomu přispěl 43 body a prodloužil na jedenáct zápasů v řadě svou sérii s alespoň třiceti body na kontě. LeBron James nasbíral 23 bodů, devět doskoků a devět asistencí.
Z výhry se radoval také Portland, který stále bez zraněného Víta Krejčího zdolal Milwaukee 130:99. Trail Blazers měli sedm dvouciferných střelců, nejvíce dal Scoot Henderson 23 bodů. Bucks nepomohl ani osobní rekord Ryana Rollinse, který si připsal 36 bodů. Portland nadále bojuje o osmou příčku v tabulce s Los Angeles Clippers, kteří vyhráli 119:94 nad Torontem.
Obhájce titulu Oklahoma City prohrála v souboji dvou posledních šampionů v Bostonu 109:119 a přišla o sérii dvanácti vítězství. Jaylen Brown táhl Boston 31 body, osmi doskoky a osmi asistencemi. Za Thunder dal 33 bodů Shai Gilgeous-Alexander.
Zaváhání Oklahomy City využilo San Antonio a výhrou 123:98 se dotáhlo na lídra soutěže na rozdíl pouhých dvou vítězství. Pro Spurs to byl sedmý úspěch v řadě a 23. výhra z posledních 25 zápasů. Victor Wembanyama se pod ni podepsal devatenácti body, patnácti doskoky a sedmi bloky.
Lídr Východní konference Detroit v prodloužení prohrál 129:130 s Atlantou. Pistons sice v normální hrací době v posledních 44 vteřinách smazali pětibodové manko a zajistili si prodloužení, v něm však Hawks znovu odskočili na pět bodů a tuto ztrátu už Detroit nedotáhl. Jalen Johnson byl oporou Atlanty s 27 body, 12 asistencemi a osmi doskoky, C.J. McCollum dal také 27 bodů. Hawks vyhráli čtrnáctý z posledních 15 zápasů.
Velká přestřelka se odehrála na palubovce Philadelphie, která přehrála Chicago 157:137. Oba celky v jedné čtvrtině daly přes 50 bodů. Sixers za výhrou nasměroval 35 body Joel Embiid, který se vrátil po třináctizápasové pauze zaviněné zraněním. Dalších 28 bodů přidal Paul George, který chyběl dokonce 25 zápasů kvůli dopingovému nálezu.
Výsledky NBA
Detroit – Atlanta 129:130 po prodl., Indiana – LA Lakers 130:137, Philadelphia – Chicago 157:137, Boston – Oklahoma City 119:109, Cleveland – Miami 103:120, Memphis – San Antonio 98:123, Utah – Washington 110:133, Minnesota – Houston 110:108 po prodl., Denver – Dallas 142:135, Golden State – Brooklyn 109:106, Portland – Milwaukee 130:99, LA Clippers – Toronto 119:94.