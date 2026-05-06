Sluneta odvrátila první mečbol Opavy, porazila ji 87:72

Basketbalisté Ústí nad Labem zdolali ve čtvrtfinále ligového play-off Opavu 87:72 a snížili stav série na 2:3. Velký podíl na výhře Slunety měl autor 28 bodů Nicholas Johnson. Slezané budou mít druhou šanci na postup v sobotu doma.
V předchozím zápase nasázela Opava soupeři 108 bodů, ale tentokrát se v ofenzivě trápila. Její velkou zbraň – střelbu z dálky – využíval především v prvním poločase domácí tým. Ústí proměnilo osm z 11 trojek, z toho Johnson všechny čtyři a svěřenci Tomáše Reimera vedli 47:38.
Po přestávce se hosté dlouho nemohli prosadit a Severočeši získali náskok 54:38. Pak přišla pro změnu série Opavy a rozdíl se ztenčil na pět bodů. Hosté se ale dál trápili při střelbě z pole, v níž měli úspěšnost v zápase jen 35 procent, a Ústí jim znovu odskočilo.
„Z naší strany byla k vidění mnohem větší energie a touha po vítězství, ale především výrazně zlepšená obrana. To je věc, od které se musíme odrazit i do dalšího zápasu v Opavě. Uděláme maximum pro to, abychom sérii ještě jednou vrátili na domácí palubovku k rozhodujícímu sedmému zápasu,“ řekl trenér Reimer.
Isaac Davidson přispěl k výhře 16 body a 13 bodů dal Tomáš Vyoral, kterému se v poslední době nedařilo. Nejlepším střelcem Opavy byl s 15 body Clevon Brown.
„Ústí odvrátilo konec sezony zaslouženě, zejména díky výborné střelbě z dálky. My jsme si naopak střelbou příliš nepomohli. Z naší strany to byl bojovný výkon, ale se 72 vstřelenými body tu lze na vítězství pomýšlet jen stěží,“ uvedl opavský kouč David Zach. „Ústí mělo dobrý den. Nick Johnson zaznamenal 28 bodů a Tomáš Vyoral podal jeden ze svých lepších výkonů v této sérii. Nyní se musíme soustředit na sobotu, abychom domácí zápas zvládli,“ prohlásil.
Ústí nad Labem – Opava 87:72 (21:18, 47:38, 61:54)
Nejvíce bodů: Johnson 28, Davidson 16, Vyoral 13 – Brown 15, Person 13, Vyroubal 12.
Stav série 2:3.