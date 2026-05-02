K prvnímu překvapení čtvrtfinálové série mají letos nejblíže basketbalisté Děčína, kteří dokázali na domácí palubovce vyhrát i druhý zápas, tentokrát 84:75, a ujmout se tak vedení 3:1 nad Brnem. Také Opava využila domácí výhody a po jasné výhře 85:69 vede nad Ústím nad Labem 2:1.
Děčín dostal zápas pod kontrolu ve druhé čtvrtině, ve které se díky devítibodové šňůře od stavu 31:26 dostal do trháku a desetiminutovku vyhrál 22:9. Na začátku druhého poločasu měli s 16 body k dobru domácí nejvyšší náskok v utkání. Vicemistrovský tým ještě před poslední přestávkou snížil na čtyřbodový rozdíl, ale to bylo z jeho strany maximum.
Na třetím děčínském vítězství za sebou se 19 body podíleli Al-Amir Dawes a Jaden Edwards, který přidal devět doskoků. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body brněnský Tevin Olison, jeho spoluhráč David Jelínek zaznamenal o dva méně. Vyřazení budou Brňané odvracet v úterý ve své hale.
V Opavě se rozhodlo hned v úvodu. První koš sice dali hosté, ale po vyrovnání Slezany nastartoval dvěma trojkami během 21 sekund Jan Švandrlík a po necelých osmi minutách byl stav 25:4. „Do zápasu jsme vstoupili špatně. Když v první čtvrtině prohráváte o dvacet bodů, špatně se vám vrací do zápasu. A kór tady a kór v play-off,“ uvědomoval si ústecký Tomáš Vyoral.
Od té doby se hrál vyrovnaný zápas, ve kterém se ani jednomu týmu příliš nedařila střelba z dálky. Severočeši se dokázali ve třetí části dostat na devítibodový rozdíl, ale víc jim domácí v bouřlivém prostředí nedovolili.
„Ústí má kvalitní tým a bylo jasné, že to nebude o dvacet a pokusí se herně něco změnit. A i když ten konec zápasu nebyl pro diváky moc líbivý, protože se hrálo za mě dost individualisticky a bez setů, udrželi jsme vedení. Nakonec rozhodl první poločas, kdy jsme udali tón zápasu a ukázali jsme Ústí, že to u nás doma nebudou mít jednoduché,“ řekl domácí kapitán Jakub Šiřina.
Žádný tým neměl vyloženého lídra. Střeleckou statistiku vedl s 13 body domácí Isaiah Gray a tři jeho spoluhráči dali o dva méně. Soupeř měl jediného hráče s dvouciferným bodovým výkonem, Jayhlon Young zaznamenal přesně 10 bodů. Čtvrtý duel je na programu v neděli znovu v Opavě.