Nymburk a Pardubice jsou krok od semifinále, Bartoň u USK skončil

Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli favorita potvrzují i Pardubice, druhý tým dlouhodobé části vyhrál v Písku 78:63.
Nymburk porazil Ostravu podvacáté v řadě. Na rozdíl od předchozích pěti utkání zůstala Nová huť alespoň ušetřena stovky. Nejlepším střelcem zápasu byl Jaromír Bohačík se 17 body. Domácí Lukáš Palyza se proti svému někdejšímu týmu prosadil 16 body.
Písek, který postrádá zraněné reprezentanty Martina Svobodu, Kevina Týmla a Vojtěcha Sýkoru, nedokázal rozjetým Pardubicím čelit ani doma v bouřlivé atmosféře na zimním stadionu. Přes 2300 fanoušků vidělo porážku Sršňů o 15 bodů, když už v poločase prohrávali o 21 bodů.
V závěru snížili po sérii 12:0 na rozdíl deseti bodů, ale Pardubice zakončily utkání pětibodovou šňůrou. Táhl je nejužitečnější hráč soutěže Jamonda Bryant, jenž dal 20 bodů včetně čtyř trojek.
Domácí kapitán Matěj Burda nastřílel 14 bodů. Písku se poprvé od začátku roku vrátil do sestavy alespoň rozehrávač Jakub Šurý.
„Myslím, že jsme hráli 36 minut dobrý basket. Pak jsme nekoncentrovaností malinko vypnuli a málem se nám to vymstilo. Je to pro nás lekce do zítřka,“ řekl pardubický trenér Jan Šotnar. „Každopádně je to velmi důležité vítězství, protože máme mečbol a víme, že to zítra můžeme ukončit. A kdyby ne, budeme to moct ukončit doma,“ uvedl.
Kouč Jan Čech se ale ještě nevzdává. „Je to play-off a už jsem viděl šílenější scénáře. Pardubice přijely s jasným záměrem a o výsledku rozhodly už v prvním poločase. Hrály přesně to, co potřebovaly. Joe Bryant ukázal, proč je MVP, dneska to byl jeho zápas,“ uvedl trenér Sršňů.
Ocenil podporu diváků i za nepříznivého stavu. „To jsem asi ještě neviděl, když prohráváš o nějakých 23 nebo 25 bodů a oni tě pořád tlačí dopředu. Nakonec nás donutili z toho udělat docela dobrou zápletku. To je podle mě naše jediná šance na úspěch, že zítra přijdou znova, nalijou nám novou krev do žil a my do toho utkání vletíme tak jako dneska v poslední čtvrtině a ukážeme ještě nějaký charakter,“ řekl Čech.
Reprezentační trenér Bartoň v USK skončil
Trenér mužské basketbalové reprezentace Luboš Bartoň skončil po jedné sezoně u týmu USK Praha. Klub vypadl v předkole ligového play-off s Pískem. Bartoňovi svěřenci vyhráli v dlouhodobé části 12 z 34 utkání a skončili druzí ve skupině A2. V boji o účast ve čtvrtfinále podlehli Písku 0:2 na zápasy.
Šestačtyřicetiletý Bartoň, který jako hráč triumfoval v roce 2010 s Barcelonou v Evropské lize, nahradil loni v létě na lavičce Pražanů Davida Galea. Pod vedením amerického kouče USK v minulé sezoně vypadl rovněž v předkole play-off s Ostravou. V září byl pak jmenován nástupcem Španěla Diega Ocampa u české reprezentace.
Bývalý kapitán národního týmu prožil v USK premiéru v roli hlavního kouče v české lize. Předtím trénoval především v USA a ve Španělsku, v roce 2023 vybojoval s českou akademickou reprezentací historické zlato na světové univerziádě v Číně.
Během kariéry hrál Bartoň za Děčín, Univerzitu Valparaiso, Boloňu, Řím, Badalonu, Barcelonu, Valencii či Nymburk, krátce se objevil také v USK. U národního týmu pracoval nejprve jako asistent trenéra Ronena Ginzburga.
Výsledky čtvrtfinále play-off basketbalové ligy mužů – 3. zápasy:
Ostrava – Nymburk 71:93 (21:24, 35:50, 49:74)
Nejvíce bodů: Palyza 16, Godwin 12, Heinzl 10 – Bohačík 17, Sehnal 15, Böhm 9. Stav série: 0:3.
Písek – Pardubice 63:78 (18:22, 29:50, 49:69)
Nejvíce bodů: Burda 14, Karlovský 12, Ježek 11 – Bryant 20, Lukeš 14, Bonham a Moffatt po 11. Stav série: 0:3.