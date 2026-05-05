Nymburk proti Ostravě vyhrál i počtvrté. Postupují také Pardubice, Brno odvrátilo první mečbol

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku. Vyřazení domácí výhrou 75:65 nad Děčínem odvrátili vicemistři z Brna a snížili na 2:3.
Domácí s Nymburkem drželi krok jen v první čtvrtině. V poločase už hosté vedli o 13 bodů, náskok postupně navyšovali a nakonec vyhráli o 46 bodů. Přes sto bodů se Středočeši v sérii dostali potřetí.
Nejlepším střelcem zápasu byl s 19 body domácí Michal Svoboda, který zaznamenal pět úspěšných trojek. Spolu s ním se však v dresu Ostravy dostali na dvouciferný počet bodů už jen Lukáš Palyza (12) a Elias Cato (11).
Nymburk měl dvouciferných střelců šest, a i proto v play-off nastřílel nejvíc bodů od dubna 2018, kdy dal Kolínu ve čtvrtfinále 122 bodů.
Nejproduktivnější z hostů byl Ondřej Sehnal s 16 body, Marcus Santos-Silva přidal patnáct, Jay Shumate čtrnáct a Jaromír Bohačík ke třinácti bodům dodal osm asistencí.
„Potvrdili jsme roli favorita. I když naše výkony nebyly úplně konzistentní, výsledky jsou pro Ostravu možná až moc tvrdé,“ uvedl Sehnal.
„Ale ukázalo se, že když se nám alespoň 20 minut daří tlačit v obraně a běhat do útoku, tak soupeři s menší rotací to mají hodně těžké,“ dodal.
Pardubice v poločase vedly nad Pískem už o 16 bodů, ale nakonec musely o vítězství ještě bojovat. Domácí totiž ve třetím dějství snížili na rozdíl čtyř bodů a ve čtvrtém šest minut před koncem vyrovnali.
Závěr ale patřil Východočechům, kteří okamžitě odskočili do pětibodového vedení a výhru už udrželi. Ziskem 22 bodů se na rozhodujícím vítězství Pardubic podílel nejlepší střelec zápasu Adam Lukeš.
Ukončit čtvrtfinálovou sérii mohl také Děčín, ale za Brnem tentokrát od začátku těsně zaostával. Nepomohlo mu 28 bodů nejlepšího střelce večera Al-Amira Dawese.
Za Brno dal 17 bodů David Jelínek, zatímco Ryker Cisarik zaznamenal double double za 12 bodů a 15 doskoků a Adam Kejval přidal po deseti bodech i doskocích.