Basketbal

Slavia NBK ovládla finálovou reprízu, Opava otočila duel s USK


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Sestřih utkání Slavie NBK – Pardubice
Zdroj: ČT sport

Basketbalisté Slavie NBK zůstávají v letošní české lize stoprocentní i po repríze loňské série o titul. Pardubické rivaly přehráli v poledním utkání 6. kola vysoko 105:60. K obratu se naopak museli nadechnout opavští hráči, kteří i díky doublu doublu Radovana Koučila nakonec vykradli půdu USK 97:88. V prodloužení v Hradci Králové obstáli domácí.

Východočeši do zápasu vstoupili lépe a v úvodu vedli až o sedm bodů. Slavia NBK ale ještě do konce čtvrtiny skóre otočila a od druhé části navyšovala náskok až na konečných 45 bodů.

„Prohráli jsme o hodně a soupeř nás přehrál. Byl lepší a v závěru z toho byla ještě trošku exhibice, což mě asi mrzí nejvíc,“ litoval kouč pardubických vicemistrů Jan Šotnar. „Pořád je to ale jedna prohra a je jedno, jestli je o bod, nebo o pětačtyřicet. My z toho nedostaneme deprese, máme zatím dobře rozjetou sezonu,“ dodal.

Nejlepším střelcem domácích byl s 16 body David Böhm, jen o bod méně přidal Travis Harper. Celkem měla Slavia šest dvojciferných střelců. Pardubice, které táhl s 18 body nejlepší střelec zápasu Zed Key, jen tři. Hostům se navíc vůbec nedařila střelba za tři body, dali jen šest trojek oproti 13 domácím.

Čtvrtý Děčín prohrál po prodloužení 93:99 v Hradci Králové, kde přitom v poslední čtvrtině dokázal smazat ztrátu 23 bodů. Dvě minuty před koncem hosty dokonce dostal Marek Houška trojkou do vedení, ale nejlepší střelec dne Marco Šinik poslal zápas do prodloužení a Východočeši v něm přece jen druhou výhru v sezoně vybojovali. Srbský rozehrávač Šinik zaznamenal 29 bodů a trefil pět trojek, domácí střelci z perimetru skórovali celkem sedmnáctkrát. Houška byl děčínským lídrem s 25 body, 8 asistencemi a 7 doskoky.

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Ohlasy po utkání USK Praha – Opava
Zdroj: ČT sport

Opava vyhrála v hale USK Praha 97:88 a připsala si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Hosté do poločasové přestávky stáhli dvanáctibodové manko a po změně už soupeře před sebe nepustili. Slezané měli sedm střelců s dvouciferným příspěvkem, lídrem byl Jakub Slavík s 21 body a Radovan Kouřil přidal double double za 12 bodů a 11 asistencí.

Výsledky 6. kola ligy basketbalistů

Slavia NBK – Pardubice 105:60 (24:21, 54:38, 75:49)
Nejvíce bodů: Böhm 16, Harper 15, McCollum 13 – Key 18, Bonham 16, Bryant 10.

Hradec Králové – Děčín 99:93 po prodl. (26:15, 47:36, 72:49, 83:83)
Nejvíce bodů: Šinik 29, Banks 16, Ashby 14 – Houška 25, Vyoral 20, Timko 15.

USK Praha – Opava 88:97 (26:16, 43:45, 64:77)
Nejvíce bodů: Doucet a Johnson po 20, Christmas a Kyzlink po 14 – Slavík 21, Montgomery, Puršl, Kouřil a Chargois po 12.

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