Basketbalisté Slavie a Pardubic vyhráli i páté utkání v novém ročníku

Basketbalistům Slavie a Pardubic vyšla generálka před vstupem do Ligy mistrů. Pražané, kteří se v létě spojili s mistrovským Nymburkem, zvítězili v pátém kole v Hradci Králové 101:75. Pardubice porazily Ostravu 110:98 i díky 26 bodům Roberta Bonhama. Ještě o deset bodů více dal v dresu USK Praha Kenneth Doucet, který se při triumfu nad Pískem 105:89 postaral o nejlepší střelecký výkon začínající sezony.
Slavii pomohl k výhře v Hradci 17 body Jaromír Bohačík, další zkušený hráč Martin Kříž dal 15 bodů. Pražané přivítají ve středu v Pardubicích v Lize mistrů Albu Berlín.
Pardubice nastoupí už o den dříve ke své premiéře v soutěži na palubovce Reggiany. Ostrava s 216 centimetrů vysokým pivotem Andrem Screenem, jenž dal 23 bodů, na východě Čech vzdorovala v prvním poločase, který dokonce o bod vyhrála. Po přestávce už úřadující vicemistři potvrdili roli favorita.
„Na hráčích je vidět, že už mají malinko v hlavách úterý, kdy nás čeká vstup do Champions League v Itálii. Bylo velice těžké se na zápas s Ostravou koncentrovat. Samozřejmě jsem hrozně rád, že jsme ho zvládli vítězně. Máme pět výher, ale náš výkon měl k ideálu daleko. V budoucnu by se nám to mohlo vymstít,“ řekl trenér Pardubic Jan Šotnar.
„S 98 body se většinou vyhrává, ale dostali jsme 110... V posledních zápasech nám obrana fungovala, ale dneska se ji Pardubicím dařilo otevřít. Bylo to tím stylem, jakým Beksa hrála. My jsme se mu trošku přizpůsobili. Hráli jsme s domácími nahoru dolů, takže šancí bylo víc,“ uvedl ostravský kouč Adam Choleva. „Největší příčinou naší prohry je doskok. V první čtvrtině jsme na doskoku hořeli jako papír a to určilo ráz utkání.“
Písek po úvodních třech vítězstvích prohrál podruhé za sebou. Po porážce s Pardubicemi podlehl na Folimance, kde zazářil Doucet. Americký hráč proměnil pět ze sedmi trojek, Tomáš Kyzlink dal čtyři a nasbíral 16 bodů. K nim připojil deset doskoků.
Bez výhry zůstává nováček z Plzně. Po těsně domácí prohře s USK Praha Lokomotiva i bez zraněného kapitána Michala Svojanovského dlouho živila naději na úspěch v Opavě, ale nakonec podlehla 82:92. Domácí Šimon Puršl proměnil 11 z 12 pokusů za dva body a nasbíral 23 bodů.
O dva body méně dal Elijah Tucker. Plzeň táhl autor 23 bodů Troy D’Amico, který trefil šest z osmi trojek. Hosté proměnili 16 střel z dálky, zatímco Opava jen čtyři.
Výsledky 5. kola basketbalové ligy mužů
Výsledky 5. kola basketbalové ligy mužů
Pardubice – Ostrava 110:98 (29:23, 49:50, 79:68)
Nejvíce bodů: Bonham 26, Bryant 16, Moffatt 13 – Screen 23, Michal Svoboda 15, Palyza a Lomax po 14.
USK Praha – Písek 105:89 (21:29, 47:44, 69:67)
Nejvíce bodů: Doucet 36, Christmas 18, Kyzlink 16 – Karlovský 21, Martin Svoboda 16, Šlechta 14.
Hradec Králové – Slavia Praha NBK 75:101 (15:30, 39:53, 52:86)
Nejvíce bodů: Morgan 14, Banks, Ashby a Dvořák po 12 – Bohačík 17, Kříž 15, Harper a McCollum po 13.
Opava – Plzeň 92:82 (24:13, 41:43, 67:65)
Nejvíce bodů: Puršl 23, Tucker 21, Švandrlík a Slavík po 10 – D’Amico 23, Paidar 15, Páleník 11.