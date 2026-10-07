Slavia Praha NBK na silný Berlín nestačila

Basketbalisté Slavie Praha NBK vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou s německým šampionem Albou Berlín 86:110. Nejlepším střelcem vítězného týmu byl s 21 body Brandon Angel. Na straně domácího týmu zaznamenal 15 bodů a 8 asistencí Ronaldo Segu. Další zápas čeká Slavii příští týden ve středu v Bilbau.
Slavia před 1593 diváky v Enteria Aréně vedla jen na začátku, kdy na jednu úspěšnou šestku Sama Griesela odpověděl Martez Brown a dal v soutěži první body týmu, který vznikl sloučením Slavie s mistrovským Nymburkem, účastníkem devíti z deseti odehraných ročníků Ligy mistrů. Alba od snížení Patricka Samoury na 6:7 předvedla jedenáctibodovou šňůru, kterou ukončil až František Rylich a dvěma trojkami za sebou zkorigoval stav na 12:18.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny nástupce českého šampiona vyrovnal devítibodovou sérií na 21:21. Potom ještě Slavia dvakrát dotáhla náskok soupeře díky trojce Travise Harpera a koši Davida Böhma, ale po trefách Joea Wieskampa a Justina Beana z perimetru za sebou se už německý šampion držel zase v náskoku. Do poločasu narostl na 12 bodů, protože se před pauzou trefili z dálky Wieskamp a Julius Böhmer.
Druhou půli navíc načal už čtvrtou trojkou v utkání Wieskamp. Na snížení Segua zareagovali hosté devítibodovou šňůrou a vedli už 64:42. Slavia se nejblíže dostala na rozdíl 16 bodů po koši třetího nejlepšího střelce historie Ligy mistrů Vojtěcha Hrubana a třech úspěšných trestných hodech Böhma.
Alba potom ale opět navyšovala rozdíl a nezastavil to ani dobrý vstup Slavie do závěrečné čtvrtiny, kdy dal trojku Owusu-Anane a následně koš Segu. Následovala ale série hostů 8:0 a Alba pak vedla dvakrát i nejvyšším rozdílem v utkání o 28 bodů. Amielův tým už skóre jen mírně zkorigoval.