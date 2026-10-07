Opavě se vstup do Evropského poháru nevydařil. Doma prohrála se Splitem

Opavští basketbalisté při vstupu do Evropského poháru FIBA prohráli ve své hale s KK Split 68:74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, v níž se Slezané dostali do vedení 68:67, ale v závěrečných 65 sekundách už skórovali pouze hosté.
„Byl to vyhratelný zápas,“ litoval opavský kouč David Zach. „Dneska jsme měli fakt velkou kvalitu. Split byl favoritem utkání a my jsme dneska hráli opravdu výborně. Byl to úplně jiný mančaft, přesně ta správná tvář, kterou chceme mít nejenom v EuroCupu, ale i v lize,“ řekl trenér.
Vedení v závěru bylo pro Slezany teprve druhé v zápase. Do utkání se svěřenci Davida Zacha dokázali vrátit z třináctibodové ztráty, kterou nabrali ve druhé čtvrtině. V povedené třetí části šli po trojce Jakuba Slavíka do vedení 49:47, ale soupeř si vzal znovu na dlouho náskok zpět.
Minutu a půl před koncem utkání Ethan Chargois znovu překlopil skóre na domácí stranu a na okamžitou odpověď chorvatského týmu mohl zareagovat Šimon Puršl, ale nejlepší střelec Opavy a autor 17 bodů neproměnil 53 sekund před koncem ani jeden ze dvou trestných hodů. Domácí tým pak definitivně zlomila následná trojka Nicka Johnsona. Hosty střelecky táhl rozehrávač Vito Kučič, autor 17 bodů. Opavským střelcům se nedařilo z dálky a dali jen čtyři z 27 trojek.
„Ta třetí čtvrtina je jen potvrzením toho, že jsme hráli fakt dobře a nechybělo moc. Split nakonec ukázal svoji kvalitu, jeho klíčoví hráči jsou opravdu velmi dobří a v závěru tým podrželi. Kdybychom dali o nějakou střelu víc, dalo se vyhrát,“ konstatoval Zach.
Dalším soupeřem Opavy, která hraje EuroCup po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů, v šestičlenné skupině A bude příští středu v Gruzii tým Batumi 2010.