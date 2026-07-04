Sehnal: Uhrát vzájemnou bilanci bylo velmi důležité. Jsem rád, že se nám to povedlo

Čeští basketbalisté ve vyprodané stockholmské hale Hovet nedokázali udělat poslední krok k postupu do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Se Švédskem prohrávali dvakrát o 29 bodů, ale díky snížení ve druhém poločase a porážce 76:87 vrátili na svou stranu lepší bilanci ze vzájemných zápasů, neboť loni v listopadu doma zvítězili 97:80. Rozehrávač Ondřej Sehnal, který byl s 20 body nejlepším střelcem utkání, konstatoval, že tým hrál ve druhé části sebevědoměji a lépe bránil.
„Hodně mě mrzí první poločas, hlavně první čtvrtina. Bylo vidět, že pro některé kluky to byla prostě první zkušenost s FIBA basketem na takovéhle úrovni. Ale bohužel, nemůžeme se na to vymlouvat. I když jsme třeba trošku nervózní, nebo někteří z nás, není možné, že budeme dostávat tolik jednoduchých košů z rychlého protiútoku. Ale za druhý poločas klobouk dolů před celým týmem,“ řekl Sehnal, jenž přidal sedm asistencí a pět doskoků.
Organizátoři zápas ve slavné hale vyprodali a rekordní návštěva na švédskou basketbalovou reprezentaci 9000 diváků hnala domácí za úspěchem. Češi ale dokázali na hrozivý vývoj zareagovat.
„Myslím, že z minus 30 se vrátit do takového zápasu a vlastně prohrát nakonec o nějakých deset bodů a ještě uhrát tu vzájemnou bilanci bylo velmi důležité. Jsem rád, že se nám to povedlo,“ oddechl si Sehnal.
„Řekli jsme si něco v poločase v šatně a myslím si, že nám to pomohlo. Začali jsme hrát trošku sebevědoměji,“ konstatoval. Švédové dali v prvním poločase 61 bodů a v druhém už jen 26. „Když dobře bráníme, tak jsme schopni hrát s kýmkoliv,“ řekl Sehnal.
Domácí odskočili v první čtvrtině sedmnáctibodovou šňůrou na 32:7. Kouč Luboš Bartoň si během úvodních šesti minut vybral dva oddechové časy.
„Snažil se nás namotivovat a říct nám, že se musíme líp vrátit do obrany, protože těch šest minut mi přišlo, že oni prostě jenom brali doskoky a zisky a běhali do rychlého protiútoku, což jsou ty nejjednodušší body. S tím, že nám na každé pozici chybí pět až deset čísel a pět až deset kilo, tak je samozřejmě velmi těžké to zastavit,“ řekl Sehnal.
Boj o postup
V případě pondělní porážky Švédů ve Slovinsku může český tým slavit postup. Pokud by ale Seveřané uspěli, museli by Češi zdolat Estonsko a vylepšit skóre oproti Švédsku. Mají ho aktuálně -31 a Švédové -18.
„Je to velmi zamotané. Už jsme to tušili, že to tak nějak asi bude po domácím zápase se Slovinskem, kde nám utekl z rukou vyhraný zápas. Musíme urvat ten domácí zápas. Estonci teď dominovali proti Slovincům, ale myslím si, že doma hrajeme mnohem lepší basket. Doufám, že přijde co nejvíc fanoušků, že nás podpoří a dotáhnou do té další skupiny o mistrovství světa,“ prohlásil Sehnal.
Svůj individuální výkon komentoval skromně. „Vyplývalo to z té hry. Trošku jsem cítil, že nám chybí sebevědomí, snažil jsem se to zlomit v první čtvrtině. Naštěstí pak v druhém poločase přebrali otěže hlavně Martin Peterka s Víťou Krejčím. Jsem za to rád, ale individuální výkony se v těchto zápasech hodnotí hodně těžko,“ uvedl.
Hru ve vyprodané hale si užíval, i když fanoušci hnali domácí tým. „Já tohle miluju. Rád bych to zažil na vlastní kůži i v lize. Pro mě je to radost. Samozřejmě, když je člověk v některých zápasech hodně unavený, tak když přijde taková kulisa, tak se energie hned dostaví,“ doplnil Sehnal, který se naplno do přípravy s národním týmem zapojil až v pondělí, protože regeneroval po náročném ročníku a sedmizápasové bitvě ve finále s Nymburkem.