Basketbalisté prohráli ve Švédsku, postup v kvalifikaci MS nemají jistý

Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa po nepovedeném úvodu se Švédskem 76:87 a promarnili šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Po úvodních dvou výhrách si připsali třetí porážku za sebou. Seveřané se na ně ve hře o tři postupová místa bodově dotáhli, ale čeští hráči mají díky dnešnímu finiši a listopadové výhře 97:80 v Praze lepší bilanci ve vzájemných utkáních.
Svěřenci trenéra Luboše Bartoně uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku. K postupu potřebují porážku Švédů ve Slovinsku. V případě výhry Seveřanů i Česka bude rozhodovat celkové skóre ve skupině, které má Bartoňův výběr nejhorší.
„Do každého zápasu jdu s cílem vyhrát. Každopádně kdyby Slovinci prohráli další zápas, je tam matematika docela proti nám. Estonci mají velmi dobrý tým. Musíme se připravit na některé varianty a víceméně je to o nás. Myslím, že naše věci fungují, akorát to musíme dát čtyřicet minut, ne jen od poločasu,“ řekl Bartoň.
Nejlepším střelcem českého týmu byl ve Stockholmu s 20 body Ondřej Sehnal, který přidal i sedm asistencí a pět doskoků. Za domácí dal 19 bodů Pelle Larsson a double double za 18 bodů a 12 doskoků zaznamenal Bobi Klintman.
Češi bez tradičních opor Tomáše Satoranského, Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže či Tomáše Kyzlinka se prosadili ze hry až po třech minutách a deseti sekundách za stavu 2:10 díky trojce Sehnala, který předtím před osmibodovou sérií domácích dvěma šestkami vyrovnal na 2:2.
Švédy dostal už ve 4. minutě do dvouciferného náskoku svým druhý košem s faulem a proměněným trestným hodem Larsson. Potom sice proměnil dva trestné hody James Kárník, ale po sérii 17:0 následovalo vedení Seveřanů 32:7.
„Vyšlo jim to. Vlítli na nás, zadařilo se jim, měli tam situace jeden na jednoho, kde jsme propadli. Z toho byl několikrát koš s faulem, dostali se do herní pohody. Neříkám, že bychom měli vést, ale nemělo to být tak jednoduché. Myslím, že mají velmi dobrou kvalitu, měli kromě Hakansona všechny hráče,“ uvedl Bartoň.
Domácí sérii přerušil až trojkou Richard Bálint, který přidal před koncem první čtvrtiny ještě druhou trefu z dálky. Navázal na něj Sehnal, takže hrozivý rozdíl ve skóre snížili na 16:34.
Druhou čtvrtinu načal košem jediný český hráč v NBA Vít Krejčí. Potom Češi na odskočení Švédů dvakrát na rozdíl 20 bodů odpověděli třemi trestnými hody a potom svou třetí trojkou v zápase i Sehnal. Jenže další pasáž zase ovládli domácí 17:5 a vedli už o 29 bodů.
Na stejný rozdíl Švédové odskočili na startu druhého poločasu, ale Bartoňův tým se potom zvedl a začal ztrátu stahovat. Ve 24. minutě dal svou čtvrtou trojku Sehnal, hned na něj navázal kapitán Martin Peterka a bylo to 49:68.
Hra o rozdíl ve skóre pokračovala, Češi třikrát ve třetí čtvrtině snížil manko na 18 bodů. Závěrečnou čtvrtinu Češi ovládli 17:8 a výrazně si tím v postupových počtech polepšili. V 35. minutě po smeči Martina Svobody se přiblížili na 16 bodů.
Na Klintmanův koš odpověděli sedmibodovou šňůrou, kdy koše Svobody a Krejčího orámovaly pátou Sehnalovu trojku. Po jedné šestce Simona Bingandera měl ještě poslední slovo také úspěšným trestným hodem Sehnal.
„Myslím, že jsme hráli týmově a více fyzicky. James Kárník nám dal spoustu věcí nejen v obraně na doskoku, ale měl i nějaké akce přes celé hřiště. Rval se, nakonec si udělal pět faulů, ale to jsme přesně potřebovali. Pak tam byl Martin Svoboda. Nemusí to být standard, ale od hráčů chci fyzický basket, tohle se musí dít,“ komentoval Bartoň zlepšený výkon.