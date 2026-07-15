Satoranský míří do Hapoelu Tel Aviv

Je to jasné. Tomáš Satoranský potvrdil svůj přesun do Izraele. Po šesti letech v Barceloně se český reprezentant dohodl s dalším euroligovým celkem – Hapoelem Tel Aviv.
Satoranský celkově strávil v Barceloně šest sezon, v roce 2023 s ní slavil titul ve španělské lize. Letos vedl jako kapitán katalánský klub do finále. Po konci smlouvy chtěl čtyřiatřicetiletý rozehrávač z Prahy pokračovat v euroligovém týmu, což se mu splnilo.
Izraelský vicemistr Hapoel Tel Aviv se v minulé sezoně na rozdíl od Barcelony probojoval do čtvrtfinále nejprestižnější kontinentální soutěže a vysoké ambice má i pro následující ročník. Satoranský podepsal s Hapoelem jednoletý kontrakt.
„Velmi se těším na to, až se připojím k týmu. Slyšel jsem spoustu skvělých věcí, o vás fanoušcích i organizaci. Nemůžu se dočkat na to, až vás uvidím, ať máme skvělou sezonu,“ uvedl ve zdravici na facebooku izraelského týmu.
V uplynulém euroligovém ročníku zaznamenal Satoranský v průměru 7 bodů, 4,3 asistence a 3,4 doskoku na zápas. Měl úspěšnost tříbodových pokusů 48,9 procent. Barcelona dohrála v předkole play-off, v němž nestačila na Monaco, Hapoel Tel Aviv prohrál ve čtvrtfinále s Realem Madrid.
„Chtěl jsem s Tomášem spolupracovat už dříve. Bavili jsme se o tom, ale tehdy to nevyšlo, takže jsem rád, že k tomu konečně dojde,“ uvedl kouč Hapoelu Dimitrios Itudis.
„Věřím, že přinese do týmu zkušenosti, vynikající obranné dovednosti, tvůrčí hru a týmovou mentalitu. Při společných rozhovorech měl velkou motivaci pomoci Hapoelu k novým výšinám a já jsem rád, že ho mohu uvítat v naší rodině,“ prohlásil řecký trenér.