Basketbalisté těsně zdolali Estonsko a živí naději na další fázi kvalifikace MS

Čeští basketbalisté zdolali v Brně v závěrečném vystoupení ve skupině H kvalifikace mistrovství světa Estonsko 75:73. O jejich postupu rozhodne až večerní duel Slovinska se Švédskem. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně potřebují porážku Švédska. Druhou variantou je prohra Slovinců o 50 a více bodů. V poločase byli při ceremoniálu oceněni za své reprezentační kariéry Patrik Auda a Ondřej Balvín.
V případě postupu budu Češi hrát v šestičlenné skupině, kde se k triu z „háčka“ připojí ze skupiny G Finsko, Francie a Maďarsko a budou hrát o tři místa na šampionátu v příštím roce v Kataru.
Pokud by skončili poslední, zařadili by se do předkvalifikace o EuroBasket v roce 2029. V obou případech jsou zápasy na programu na přelomu srpna a září.
Vítězství domácích před 2913 diváky ve Starez Aréně Vodova zařídil 15 body Ondřej Sehnal, který přidal i osm asistencí a pět doskoků. Porážce Estonců, kteří v pátek zvítězili doma nad Slovinskem 93:62, nezabránili shodně 19 body Maik-Kalev Kotsar a Stefan Vaaks.
„Měli jsme velký respekt vůči Estonsku. Přijeli sem s obrovskou výhrou nad Slovinskem doma a hráli opravdu dobrý basketbal. Měli jsme jen dva dny na přípravu. Myslím, že kluci odvedli skvělou práci při bránění jejich hlavních hráčů po celých čtyřicet minut,“ řekl Bartoň.
„Samozřejmě nemůžete ubránit všechno, ale myslím, že to hlavní tam bylo, a vyrovnali jsme se jejich fyzické hře. A na konci jsme byli možná šťastnější, ale myslím, že jsme si výhru zasloužili. Takže jsem z tohoto zápasu nesmírně šťastný,“ dodal Bartoň, jehož tým vyhrál nad Estonci i na začátku prosince v Tallinnu 97:92.
Češi stejně jako v pátek ve Stockholmu proti Švédsku při porážce 76:87 oslabení o tradiční opory Tomáše Satoranského, Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže či Tomáše Kyzlinka vedli v úvodu díky dvěma trojkám Richarda Bálinta a koši Jamese Kárníka 8:2.
Estonci stahovali ztrátu a dokázali dvakrát srovnat krok, ale Češi díky šestibodové šňůře po dvou šestkách Víta Krejčího a dvěma úspěšným Kárníkovým zakončením pod košem unikli na 24:18.
V úvodu druhé čtvrtiny po úspěšném trestném hodu Krejčího a smeči Martina Svobody vedli Češi o sedm bodů, hosté sice snížili na 26:27, ale čtyřmi body v řadě zareagoval Jakub Nečas.
Na odstup pěti bodů potom vrátili vedení i kapitán Martin Peterka a dvakrát Kárník, který stihl za poločas deset bodů stejně jako na druhé straně Kotsar. Po Peterkově trojce vedli Češi 40:34, ale Estonci do poločasu snížili na 37:41.
Po pauze Estonci díky košům Kotsara a Sandera Raiesteho potřetí v utkání vyrovnali, ale český tým vrátil do vedení trojkou Bálint. Po Vaaksově trefě z dálky a koši Kaspara Treiera hosté poprvé vedli.
Svoboda pěti body v řadě otočil stav na 49:46. Na trojku Leemeta Böcklera odpověděl košem s proměněnou šestkou Krejčí, do konce třetí čtvrtiny otočili skóre Kasper Suurorg a Artur Konontšuk.
Poslední desetiminutovku začal trojkou Krejčí, navázal na něj Svoboda a trefami z dálky Sehnal s Peterkou, což znamenalo náskok 63:53. Jedenáctibodovou sérii domácích zastavil Kotsar, který snížil pěti body za sebou.
Trojkou odpověděl Krejčí, na druhé straně se ale trefil z dálky dvakrát v rychlém sledu Vaaks. Konontšuk dvěma šestkami a Vaaks další trojkou pak otočili stav na 69:68.
Češi, hnaní bouřlivým publikem, ale zlomili zápas na svou stranu. Kárník se Sehnalem zajistili vedení 72:69, na Vaaksovo zkorigování odpověděl trojkou Sehnal a za Estonce stihl jen zkorigovat výsledek Kotsar.
„Do zápasu jsme šli s vědomím, že to bude fyzicky náročný zápas. Trenér opravdu zdůrazňoval, že to není o taktice nebo strategii, ale že to bude jen o energii a úsilí. A nakonec si myslím, že měl pravdu, že to bylo přesně to, na čem záleželo. Myslím, že všichni kluci, ať už z lavičky, nebo ze základní sestavy, jsme do toho dali všechno a opravdu jsme tvrdě bojovali. A myslím, že proto jsme dosáhli pozitivního výsledku,“ prohlásil Kárník, který si připsal 14 bodů a tři doskoky.