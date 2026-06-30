Basketbal

Potvrzeno. S Barcelonou se rozloučil i Satoranský


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Letošní vicemistr španělské ACB ligy přišel i o druhého českého reprezentanta. Tomáš Satoranský po návratu z NBA katalánský celek dokonce vedl jako kapitán, po sezoně mu ale vypršela čtyřletá smlouva a podle očekávání se s klubem rozloučil. Kam povede přestup čtyřiatřicetiletého rozehrávače, zatím známo ještě není.

„FC Barcelona by rád využil příležitosti, aby mu veřejně poděkoval za jeho nasazení v Barceloně a popřál mu do budoucna vše nejlepší. Sato byl vzorem na hřišti i mimo něj a vždy projevoval svou charakteristickou soutěživou povahu,“ uvedla Barcelona v prohlášení.

Satoranský do Barcelony přišel poprvé v roce 2014, po dvou letech zamířil do zámořské NBA a do katalánského klubu se vrátil v roce 2022. Hned v první sezoně s týmem slavil španělský titul, svoji první velkou trofej v kariéře, vysněného triumfu v Evropské lize se ale nedočkal.

Celkem v Barceloně odehrál 465 zápasů a získal sedm titulů, vedle ACB ligy i za Superpohár 2015 a Katalánskou ligu (2014, 2015, 2022, 2023 a 2024). Je klubovým lídrem v počtu asistencí v Evropské lize, v 207 startech jich zaznamenal 888, v průměru 4,2 na utkání. Ve španělské lize mu patří druhé místo s 925 asistencemi v 229 zápasech (průměr 4 na utkání).

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