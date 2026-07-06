Krejčí po utkání s Estonskem: Je vždycky fajn hrát před domácími diváky, je to super zážitek

Vít Krejčí chválil po vítězství nad Estonskem 75:73 před domácím publikem výkon týmu. Svěřenci Luboše Bartoně zakončili vystoupení ve skupině H kvalifikace mistrovství světa s bilancí tří výher a tří porážek. Pro jediného současného tuzemského zástupce v NBA to byl první soutěžní zápas před českým publikem od domácího EuroBasketu v roce 2022 v Praze. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace MS nepostoupili. Po výhře Švédska ve Slovinsku 88:79 skončili ve skupině H na skóre poslední.
„Myslím si, že jsme dobře zvládli jejich fyzičnost. Je vždycky fajn hrát před domácími diváky, je to super zážitek. Navíc vyhrát. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, a myslím si, že jsme předvedli hezký basket,“ řekl novinářům po utkání Krejčí.
V utkání několikrát naznačoval problémy s rukou. „Mám problémy s brňavkou a dneska jsem do ní třikrát dostal. To je pocit, který v ten moment bolí, ale je to pak v pohodě. Byl to hodně fyzický zápas, ale myslím si, že jsme ho zvládli a nenechali jsme se.“
Poprvé ze hry se prosadil až 125 sekund před koncem třetí čtvrtiny, do té doby měl na kontě jen tři body z trestných hodů. „Vím, že musím zůstat agresivní. Myslím, že všechny střely, co jsem si vzal, byly dobré. Ani nějak nelítaly. Většina byla zadní obroučka, takže jsem věděl, že ty střely jdou rovně. Zůstat v pohodě a střílet dál,“ popsal Krejčí, který zakončil utkání s bilancí 12 bodů, tří asistencí a pěti doskoků.
Pochvaloval si souhru s Ondřejem Sehnalem, jenž se podepsal pod vítězství 15 body, osmi asistencemi a pěti doskoky. „Je to skvělý hráč, jsem hrozně rád, že tady je na rozehrávce. Hraje se s ním fakt hezky. Je to chytrý hráč. Ví, v jakém momentu zápasu zpomalit nebo zrychlit, takže to je to, co tým potřebuje,“ prohlásil Krejčí.
Češi poprvé prohrávali až v 25. minutě a do náskoku pustili soupeře v zápase celkově jen třikrát. A maximálně to bylo o dva body. „Byl to od začátku do konce vyrovnaný zápas, pak jsme malinko odskočili a oni to dorovnali. Od první čtvrtiny bylo jasné, že to bude vyrovnané až do konce. Dobře jsme to ustáli v posledních pěti minutách, kdy jsme se rozstříleli, a zvládli jsme to skvěle,“ pochvaloval si Krejčí.
Osud kvalifikace se chystal sledovat cestou z Brna. „Jedu teď zpátky do Prahy, ale určitě to budu sledovat. Alespoň statistiky. Víme, jak je to důležitý zápas pro nás, takže uvidíme. Myslím si, že můžeme být spokojení s prací, kterou jsme odvedli. Teď už to není na nás, soustředili jsme se jen sami na sebe. Není nám jedno, jak dopadne ten zápas, ale věděli jsme, že nejdůležitější bude vyhrát náš zápas. To jsme dokázali,“ podotkl hráč Portlandu.
Byl rád, že se tým dal dohromady po páteční prohře ve Stockholmu 76:87. „Bylo to těžké, protože jsme pak letěli druhý den zpátky, bylo tam nějakých osm hodin cesty. Tělo je hodně rozbité, ale teď je čas na rehabilitaci. Zítra jedu do Ameriky, pak do Vegas na Summer League. Jenom se dívat, nebudu hrát. Pak chvíli rehabilitace v Portlandu a potom se budu vracet zpátky do Česka na kempy,“ dodal Krejčí.
Čeští basketbalisté ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nakonec nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88:79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě. Při shodné bilanci tří výher a tří porážek všech čtyř celků měli nejhorší celkové skóre.