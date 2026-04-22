Portland v úvodním kole play-off NBA porazil San Antonio na jeho hřišti 106:103 a před domácími odvetami srovnal sérii na 1:1. Výhru Trail Blazers, kterou 31 body řídil Scoot Henderson, sledoval jen z lavičky český reprezentant Vít Krejčí. Také Philadelphia uspěla na hřišti favorizovaného Bostonu 111:97 a vyrovnala stav série. Los Angeles Lakers naopak doma uspěli proti Houstonu i podruhé a po výhře 101:94 vedou 2:0 na zápasy.
San Antonio dohrávalo od druhé čtvrtiny bez své hvězdy Victora Wembanyamy. Francouzský pivot, který byl den předtím vyhlášen nejlepším obráncem soutěže, se při snaze najet do koše dostal do střetu s obráncem, spadl na zem bradou napřed a na chvíli ztratil vědomí.
Ze zápasu pak odstoupil s podezřením na otřes mozku. To se později potvrdilo a Wembanyama může přijít i o třetí zápas série. Podle předpisů musí nyní mít 48 hodin naprostý klid, poté musí projít prohlídkou.
„Má otřes mozku a je v protokolu a my samozřejmě podnikneme správné kroky,“ řekl trenér San Antonia Mitch Johnson. „Je to těžké. Protokol je protokol, takže se ho budeme držet stejně jako všichni ostatní a podle toho plánovat další kroky,“ dodal.
Portland v zápase rychle vedl 22:9, když deset bodů dal Henderson, jenže San Antonio ještě do konce první čtvrtiny skóre otočilo. Pak se hrálo vyrovnaně až do začátku poslední čtvrtiny, kdy Spurs šňůrou 13:0 získali čtrnáctibodové vedení.
Portland však zabojoval a zápas znovu otočil. Pomohlo mu i to, že v posledních třech a půl minutách nedovolil domácím jediný koš ze hry. Zápas definitivně rozhodl smečí 12 vteřin před koncem Robert Williams na 104:101.
„Odehrát takový zápas proti tak skvělému týmu, to už něco znamená. Byli jsme silní nejen v útoku, ale především v obraně. A to hlavně Scoot Henderson. Táhl nás celý zápas. Když jsme to potřebovali, tak skóroval. Mnohokrát ubránil svého soupeře. On nám vyhrál zápas,“ prohlásil trenér Portlandu Tiago Splitter.
Houstonu se sice vrátil do sestavy Kevin Durant, ale ani to Rockets nepomohlo, aby oslabené Lakers bez Luky Dončiče a Austina Reavese udolali.
Lakers opět táhl nejlepší střelec historie LeBron James, který i ve dvaačtyřiceti letech strávil na palubovce 40 minut a nasbíral 28 bodů, 8 doskoků a 7 asistencí.
Měl však i výraznou pomoc, když Marcus Smart dal 25 bodů a Luke Kennard 23 bodů. Pro oba to byly jedny z jejich nejlepších výkonů v této sezoně a v play off v kariéře.
Bostonu proti Philadelphii nefungovala jeho hlavní zbraň v podobě střelby z dálky, když Celtics trefili jen 13 trojek z 50 pokusů a měli úspěšnost pouhých 26 procent.
Naopak Sixers dali 19 trojek s téměř padesátiprocentní úspěšností a i bez zraněného pivota Joela Embiida uspěli. Postarali se o to hlavně VJ Edgecombe a Tyrese Maxey, kteří dali dohromady 11 trojek a 59 bodů.
Bostonu nepomohlo ani 36 bodů Jaylena Browna. Jason Tatum přidal 19 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí, nikdo jiný z týmu Celtics ale na dvouciferný počet bodů nedosáhl.