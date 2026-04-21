Basketbalisté Denveru a New Yorku ztratili v sériích prvního kola play-off NBA vedení a výhodu domácího prostředí pro případný rozhodující zápas. Nuggets ve druhém duelu s Minnesotou prohráli 114:119, Knicks v Madison Square Garden podlehli Atlantě těsně 106:107. Podruhé doma dokázal v pondělí zvítězit jen Cleveland, který porazil Toronto 115:105. Hraje se na čtyři vítězné zápasy a série se nyní přesunou do hal soupeřů.
Denver vedl až o 19 bodů, ale hosté se do zápasu dokázali vrátit a v poslední části rozhodli. Wolves táhl především autor 30 bodů a 10 doskoků Anthony Edwards. Za Nuggets byl střelecky stejně úspěšný Jamal Murray, Nikola Jokič přidal 24 bodů, 15 doskoků a 8 asistencí.
V závěrečné čtvrtině ale hvězdné duo třetího týmu Západní konference trefilo jen dvě střely z dvanácti a soupeř jejich slabou chvíli využil. Wolves jako šestý nasazený celek už vloni dokázali zaskočit favority a vyřadili nejprve Los Angeles Lakers a pak i Golden State.
Také Atlanta stáhla dvouciferné manko, poslední část vyhrála 28:15. Klíčový koš na 107:103 trefil Jalen Johnson 10 sekund před koncem. Tříbodovou střelou ještě snížil Jalen Brunson, ale hostům pak už výhra neutekla, ačkoliv C.J. McCollum neproměnil dva trestné hody.
Byl to ale on, kdo byl hlavním strůjcem vítězství, s 32 body byl nejlepším střelcem zápasu. Za Knicks dal 29 bodů Brunson, třetí nasazený tým Východní konference ale doplatil například na deset nepřesných šestek ze 27 pokusů.
Cleveland proti Torontu ani jednou neprohrával a kanadský tým porazil v play-off podvanácté za sebou. To je rekord NBA v počtu vítězství proti jednomu soupeři ve vyřazovací části.
Tři hráči Cavaliers zaznamenali v utkání 25 a více bodů, Donovan Mitchell (30), James Harden (28) a Evan Mobley (25). Nejlepším střelcem Raptors byl Scottie Barnes s 26 body. Znovu se trápil Brandon Ingram, obvyklý lídr s průměrem téměř 22 bodů na utkání zaznamenal jen 7 bodů za 36 minut hry.
1. kolo play-off NBA:
1. kolo play-off NBA:
Východní konference – 2. zápasy:
Cleveland – Toronto 115:105 (stav série 2:0), New York – Atlanta 106:107 (1:1).
Západní konference – 2. zápas:
Denver – Minnesota 114:119 (1:1).