San Antonio vstoupilo do play-off NBA vítězstvím 111:98 nad Portlandem, v jehož dresu odehrál necelou minutu Vít Krejčí. Český hráč se do statistik se nezapsal. Victor Wembanyama při svém debutu ve vyřazovacích bojích zazářil s 35 body.
Dvaadvacetiletý Wembanyama překonal klubový rekord pro nováčka v play-off. Překonal dosavadní maximum Tima Duncana, který dnešní utkání osobně sledoval a jenž dal 32 bodů v roce 1998. Francouzský pivot navíc už v první půli nasbíral 21 bodů, což je nejvíce v úvodní polovině debutu v play-off od roku 1997.
Stephon Castle a De’Aaron Fox přidali shodně 17 bodů a dohromady 15 asistencí, Spurs navíc těžili z energie vyprodané haly při prvním zápase play-off od roku 2019. Portland držel krok jen částečně, když po přestávce snížil sérií 8:0, ale domácí rychle znovu odskočili díky zlepšené obraně a přesné střelbě. Deni Avdija vedl hosty třiceti body a deseti doskoky, Scoot Henderson přidal osmnáct bodů. San Antonio si v průběhu druhé půle vypracovalo dvouciferný náskok a závěr utkání už kontrolovalo.
Obhájci titulu z Oklahoma City vstoupili do play-off drtivě. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 25 bodů a dovedl Thunder k výhře 119:84 nad Phoenixem. Úřadující nejužitečnější hráč sezony sice proměnil jen pět z 18 střel z pole, ale na čáře trestných hodů dal 15 z 17 pokusů a do závěrečné čtvrtiny už nenastoupil. Jalen Williams přidal 22 bodů a Chet Holmgren 16 za Thunder, kteří jako nasazené jedničky kontrolovali zápas od první čtvrtiny a postupně si vybudovali výrazný náskok.
Phoenix držel krok jen krátce v úvodu, poté se trápil v útoku a zakončil se střelbou 34,9 procenta. Devin Booker dal 23 bodů, Dillon Brooks přidal 18 při střelbě šest z 22 a Jalen Green 17 bodů. Oklahoma vedla už v poločase 65:44 a do poslední čtvrtiny šla s náskokem 97:66.
Boston vyhrál první zápas série s Philadelphií 123:91. Jayson Tatum zaznamenal 25 bodů, jedenáct doskoků a sedm asistencí, přičemž 21 bodů dal už v první půli. Jaylen Brown přidal 26 bodů, Celtics trefili šestnáct trojek. Domácí od začátku dominovali, nikdy neprohrávali a postupně si vypracovali náskok až 35 bodů, který umožnil trenérovi Joeovi Mazzullovi zapojit širší rotaci.
Philadelphia nastoupila bez Joela Embiida, jenž se zotavuje po operaci slepého střeva, a jeho absence byla znatelná. Tyrese Maxey zaznamenal 21 bodů a osm asistencí, ale při střelbě 8 z 20 čelil výraznému tlaku obrany Celtics, zatímco Paul George přidal 17 bodů. Hosté navíc selhali v trojkách (4/23) a už do poločasu ztráceli 46:64, což byl jejich nejhorší poločasový deficit proti Bostonu v play-off od roku 1982.
Orlando otevřelo sérii s Detroitem překvapivým vítězstvím 112:101 a prodloužilo jeho historicky nejdelší domácí sérii porážek v play-off na 11 zápasů. Paolo Banchero vedl Magic 23 body, 9 doskoky a 4 asistencemi, Franz Wagner přidal 19 bodů. Hosté po celý zápas neprohrávali a rozhodli zejména nástupem do druhého poločasu. Za Detroit zazářil Cade Cunningham s 39 body, čímž si vytvořil osobní maximum v play-off. Tobias Harris přidal 17 bodů, ale zbytek týmu výrazně zaostal. Pistons navíc působili po týdenní pauze nerozehraně a po vyrovnání na 65:65 nedokázali reagovat na další nápor Orlanda, které závěr utkání zvládlo lépe.
Výsledky NBA:
Východní konference – 1. zápasy:
Boston – Philadelphia 123:91, Detroit – Orlando 101:112.
Západní konference – 1. zápasy:
Oklahoma City – Phoenix 119:84, San Antonio – Portland 111:98.