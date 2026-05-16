Po snovém startu velká smůla. Čechová se zranila a sezona pro ni skončila

Emma Čechová stačila v WNBA nastoupit jen třikrát. Při utkání zámořské ligy si přetrhla zkřížený vaz v kolenu. Jednadvacetiletou reprezentantku nyní čeká operace a sezona pro ni skončila. Přijde také o zářijové mistrovství světa v Berlíně.
Česká pivotka zamířila do Minnesoty před necelými třemi týdny po úspěšné obhajobě titulu s USK Praha. Během přípravném kempu si vysloužila roční smlouvu stejně jako rozehrávačka Eliška Hamzová. Pravé koleno si Čechová poranila bez cizího zavinění ve čtvrtečním zápase proti Dallasu.
Po něm opora české reprezentace podstoupila magnetickou rezonanci na Klinice Mayo a vyšetření odhalilo přetržený přední zkřížený vaz. „Podstoupí operaci a následně vynechá zbytek sezony 2026,“ napsali zástupci týmu Lynx.
V jeho dresu se Čechová minulou sobotu uvedla 12 body při těsné porážce s Atlantou, poté přispěla 11 body a šesti doskoky k vítězství ve Phoenixu. Utkání v Dallasu pro ni skončilo na začátku třetí čtvrtiny. Během 11 minut na palubovce proměnila jeden střelecký pokus.
Reisingerová je po operaci
Aby špatných zpráv nebylo málo, další z reprezentačních opor Julia Reisingerová už je po operaci kolena, její účast mistrovství světa je ohrožena.
Osmadvacetiletá Reisingerová v uplynulé sezoně získala s Pécsí titul v maďarské lize a byla vyhlášena nejlepší hráčkou soutěže. K tomu navíc přidala i ocenění pro nejlépe bránící hráčku a nejlepší pivotku.
V závěru ročníku si však poranila koleno. „Po Maďarském poháru jsem musela odcestovat do Španělska, kde jsem podstoupila operaci,“ uvedla bývalá hráčka Schia, Salamanky, Girony či Valencie.
„Pokud půjde všechno hladce, v srpnu bych se mohla postupně vrátit na palubovku. Udělám všechno, co je v mých silách, abych na šampionát byla zpátky,“ přidala Reisingerová.
Kromě Reisingerové v nominaci na červnové přípravné kempy chybí kvůli zranění také Mariana Přibylová z USK Praha a Anežka Kopecká z KP Brno.
Do přípravy se nezapojí ani Tereza Vitulová s Karolinou Šotolovou, které daly přednost basketbalu 3x3, pozvánu do reprezentace nepřijala ani Isnell Natabou. Do nominace se tak dostaly Aneta Kytlicová z Žabin a Nela Nétková ze švédského Visby.
V přípravě také dostanou šanci mladé hráčky z ročníku 2005 jako například rozehrávačka Lucie Válková z SBŠ Ostrava nebo pivotky Tereza Trávníčková s Valentýnou Veselou z KP Brno a Lucie Ceralová z Brandýsa.
„Na jeden ze tří červnových kempů zveme další nové hráčky, které by měly příští rok patřit do univerziádního týmu a chceme s nimi být v kontaktu již letos. Je na to vhodný čas. Reprezentační tým se nesejde v kompletním složení, proto se chceme hráčkám co nejvíce věnovat individuálně,“ uvedla trenérka Romana Ptáčková.
Světový šampionát se v Berlíně uskuteční od 4. do 13. září, WNBA kvůli němu bude mít před koncem základní části přestávku. České basketbalistky se na MS představí po 12 letech.