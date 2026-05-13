Basketbal

Čechová s Hamzovou slaví s Minnesotou první výhru


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavily ve WNBA v dresu Minnesoty první výhru poté, co Lynx zvítězily ve Phoenixu 88:84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i šest doskoků. Hamzová si díky dvěma proměněným šestkám odbyla úspěšný debut v soutěži.

Jednadvacetiletá Čechová strávila na palubovce téměř 22 minut, což bylo nejvíc z hráček mimo základní sestavu. O tři roky starší Hamzová, která se při těsné porážce s Atlantou na hřiště nedostala, odehrála pět minut.

Rozehrávačka Hamzová a pivotka Čechová jsou prvními Češkami v elitní zámořské soutěži po 16 letech. Před nimi se ve WNBA naposledy představila v roce 2010 Jana Veselá, která tehdy získala se Seattlem mistrovský titul.

Basketbal fokus podcast: „Prostředí je to nekompromisní." Hamzová a Čechová o WNBA

