Čechová s Hamzovou slaví s Minnesotou první výhru

Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavily ve WNBA v dresu Minnesoty první výhru poté, co Lynx zvítězily ve Phoenixu 88:84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i šest doskoků. Hamzová si díky dvěma proměněným šestkám odbyla úspěšný debut v soutěži.
Jednadvacetiletá Čechová strávila na palubovce téměř 22 minut, což bylo nejvíc z hráček mimo základní sestavu. O tři roky starší Hamzová, která se při těsné porážce s Atlantou na hřiště nedostala, odehrála pět minut.
Rozehrávačka Hamzová a pivotka Čechová jsou prvními Češkami v elitní zámořské soutěži po 16 letech. Před nimi se ve WNBA naposledy představila v roce 2010 Jana Veselá, která tehdy získala se Seattlem mistrovský titul.