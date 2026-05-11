Basketbal fokus podcast: „Prostředí je to nekompromisní.“ Hamzová a Čechová o WNBA

Rozehrávačka Eliška Hamzová a pivotka Emma Čechová se jako první české basketbalistky po 16 letech dostaly do WNBA. Obě si během kempu týmu Minnesota Lynx vysloužily roční smlouvu. V Basketbal fokus podcastu otevřeně popisují bleskovou cestu do zámoří, tvrdou konkurenci v týmu i život v prostředí, kde „vás můžou ze dne na den vyhodit“. Jak funguje drsný svět WNBA? Nový díl moderuje Tomáš Budka.
„První kontakt přišel někdy kolem 10. dubna,“ vzpomíná Čechová. „Všechno bylo strašně narychlo. Normálně by to trvalo měsíc nebo dva, teď jsme se musely rozhodnout během pár dnů.“
Obě hráčky přitom měly jasno velmi rychle. „Je to nabídka, která se neodmítá,“ říká Čechová. Hamzová dodává, že WNBA měla v hlavě už delší dobu: „Pokud nějaká nabídka přijde, tak ji vezmu.“
Zajímavostí je, že obě české reprezentantky zamířily do stejného klubu. „Asi jsme měly víc štěstí než rozumu,“ usmívá se Hamzová. „Mohlo se stát, že jedna bude na jedné straně Ameriky a druhá na druhé.“
Hamzová musela kvůli kempu v Minnesotě opustit Žabiny ještě před finále české ligy. „Odjížděla jsem s těžkým srdcem. Žabiny jsou pro mě domov, ale věděla jsem, že moje šance budou větší, když přijedu dřív.“
Pro obě basketbalistky je angažmá ve WNBA hlavně otázkou prestiže. „Myslím, že nám to pořád úplně nedochází,“ přiznává Čechová. Při prvním utkání proti Atlantě zaznamenala 12 bodů za 19 minut. „Byla jsem překvapená, že jsem šla do hry tak brzo. Dodalo mi to sebedůvěru,“ popsala.
Hamzová zatím na první minuty čeká. „Na mé pozici je obrovská konkurence. Ale věřím, že přijde zápas, kdy dostanu šanci ukázat, že na to mám.“
Obě hráčky zároveň mluví o velkém rozdílu mezi Evropou a Amerikou. „To prostředí je nekompromisní,“ říká Hamzová. „Nemáte nic jistého. Můžou vás vyhodit nebo vyměnit ze dne na den.“
Přesto si život v Minnesotě pochvalují. „Máme každá svůj byt, celý tým bydlí v jedné budově a o všechno je postaráno. Fakt se máme soustředit jen na basket,“ říká Čechová.
Na podzim by obě Češky měly posílit reprezentaci na mistrovství světa v Berlíně. „Uděláme maximum, abychom se připojily co nejdřív,“ shodují se.
