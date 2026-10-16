Basketbal

Plzeň slaví první výhru v nejvyšší soutěži po 14 letech


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Záznam utkání BK Olomoucko – BK Lokomotiva Plzeň
Zdroj: ČT sport

Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím Olomouckem 81:72 a poslali soupeře na dno tabulky.

Zápas hraný mimořádně v Čajkaréně, v níž byli Hanáci doma před letním stěhováním do Prostějova, se od závěru první čtvrtiny vyvíjel lépe pro ligového nováčka a už ve druhé části měli hosté dvojciferný náskok. Měl na tom zásluhu zejména František Váňa, který ve druhé desetiminutovce dal 12 ze svých 25 bodů. Plzeňský rozehrávač v utkání trefil pět trojek.

„Do Olomouce jsme přijeli o den dopředu, vše jsme podřídili touze vyhrát. Začátek nebyl úplně jednoduchý, protože hrát ostrý zápas od deseti dopoledne není jednoduché. Ale postupně jsme se do toho dostali, základem úspěchu byl týmový výkon,“ řekl Váňa. „Osobně jsem rád, že mi tam padly nějaké střely. Obroučky v hale, kde jsem kdysi také trénoval, mám asi v hlavě ještě načtené,“ doplnil bývalý hráč Prostějova, Olomoucka, Nymburka, Ústí nad Labem a Opavy.

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Ohlasy po zápase BK Olomoucko – BK Lokomotiva Plzeň
Zdroj: ČT sport

Hanáci se po změně stran přiblížili už maximálně na sedmibodový rozdíl. Hodně je brzdilo, že soupeři umožnili 20 útočných doskoků, a k lepšímu výsledku jim nepomohlo ani 27 bodů Lamba Autreyho.

„Na plzeňské střelce jsme se připravovali, přesto nám dali hodně bodů z dálky. Ani v útoku to nebylo dobré. Chyběl nám pohyb, tlačili jsme se do dobře postavené obrany a to je vždy hodně těžké,“ konstatoval domácí kouč Matěj Musil po páté ligové porážce za sebou.

Basketbalová Maxa liga mužů – 7. kolo:

Olomoucko – Plzeň 72:81 (19:23, 37:45, 53:61)

Nejvíce bodů: Autrey 27, Šiška 18, Garita 13 – Váňa 25, D'Amico a Nicholas po 15.

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