Basketbal

Děčín na startu sezony potvrdil roli favorita proti nováčkovi z Plzně


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Děčín zahájil nový ročník NBL vítězstvím nad Plzní 109:79
Zdroj: ČT sport

Nový ročník basketbalové ligy mužů začal vítězstvím Děčína 109:79 na hřišti Plzně, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech. Nováček držel při obnovené domácí premiéře mezi elitou v prvním poločase se soupeřem krok a dokonce vedl až o pět bodů, po přestávce ale čtvrtfinalisté minulého ročníku NBL soupeři odskočili.

Severočechy střelecky táhla americká posila Erik Timko s 23 body, belgický reprezentant Zaccharie Mortant přidal 20 bodů. V domácím týmu byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Juraj Páleník s 20 body, Michal Svojanovský pomohl 11 asistencemi.

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Ohlasy utkání Plzeň – Děčín
Zdroj: ČT sport

Plzni otevřelo cestu do ligy spojení mistrovského Nymburka s pražskou Slavií. Volné místo mezi elitou Lokomotiva obsadila díky divoké kartě od vedení NBL a navázala na působení v nejvyšší soutěži z let 2010 až 2012. Jako jediný pamětník tehdejší éry v týmu zůstal čtyřiatřicetiletý rozehrávač Václav Honomichl.

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Záznam utkání BK Lokomotiva Plzeň – BK ARMEX Děčín
Zdroj: ČT sport

Basketbalová Maxa liga mužů – 1. kolo:

Plzeň – Děčín 79:109 (13:20, 43:48, 62:79)

Nejvíce bodů: Páleník 20, Váňa 16, Brown 12 – Timko 23, Mortant 20, Štěrba 14.

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