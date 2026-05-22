Pardubice vyrovnaly semifinálovou sérii s Brnem na 2:2

Basketbalisté Pardubic vyhráli po čtvrtečním úspěchu i druhý zápas v hale Brna a semifinálová série NBL je vyrovnaná 2:2. Domácí obhájce stříbra od porážky 90:94 nezachránil ani autor 33 bodů David Jelínek. Byl příliš osamocený, v týmu Východočechů zaznamenali dvacetibodové výkony Jamonda Bryant (23) a Robert Bonham (20), dalších 18 bodů přidal Kamil Švrdlík.
V sérii hrané na čtyři výhry ještě nezvítězil domácí tým, v pondělí budou další utkání hostit Pardubice. Na postupujícího čeká Nymburk, který si poradil s Opavou ve čtyřech zápasech.
„Pevně doufám, že tenhle trend se změní a domácí týmy začnou vyhrávat,“ řekl televizi TVcom před pokračováním série v Pardubicích trenér Východočechů Jan Šotnar. „Předvedli jsme výborný týmový výkon. Na straně Brna byl excelentní David Jelínek, který ukázal, jaký je to hráč, a držel Brno ve hře,“ konstatoval.
Jeho svěřenci ve vyrovnaném zápase, ve kterém si žádný tým ani jednou nevypracoval dvouciferný náskok, jasně přestříleli soupeře z dálky. Dali celkem 16 trojek proti pouhým sedmi domácím a Brňanům nebyla nic platná ani výrazná převaha v doskakování (45:33). Přesto se rozhodovalo až v dramatické koncovce, v níž šesti přesnými trestnými hody jistil pardubické vedení Bonham.
„Udělali jsme zase zbytečně moc ztrát, nemohli jsme se celkově dostat do zápasu. Měl jsem pocit, že jsme celou dobu tahali za kratší konec,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk. „V prvních dvou zápasech jsme byli v koncovce trošku šťastnější, tak teď jsme těmi šťastnými nebyli. Musíme najít způsob, jak dostat naše střelce k lepším pozicím,“ dodal.
Výsledek semifinále play-off basketbalové ligy mužů
Semifinále play-off basketbalové ligy mužů – 4. zápas:
Brno – Pardubice 90:94 (22:19, 40:43, 62:66)
Nejvíce bodů: Jelínek 33, Cisarik 13, Olison 11 – Bryant 23, Bonham 20, Švrdlík 18. Stav série: 2:2.