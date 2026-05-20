Nymburk zdolal Opavu i ve čtvrtém utkání a čeká ho 22. finále

Nymburk postoupil po dvaadvacáté do ligového finále. V Opavě zvítězil 98:86 a sérii ovládl 4:0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic s Brnem.
Po předchozích třech jasných porážkách Opavané tentokrát svedli s favoritem vyrovnaný souboj. Na konci třetí čtvrtiny Wesley Person trojkou snížil na rozdíl tří bodů, ale Sehnal vzápětí odpověděl stejně. Ve čtvrtém dějství hosté znovu odskočili a pohlídali si hladký postup.
Výbornou střeleckou formu potvrdil Jaromír Bohačík, jenž dal 21 bodů včetně tří trojek z pěti pokusů. David Böhm přispěl k vítězství 18 body za necelých 13 minut na hřišti, k tomu přidal sedm doskoků.
Ondřej Sehnal k 16 bodům přidal devět asistencí a na 13. místě historického pořadí nahrávačů překonal Lamba Autreyho. Celkem má na kontě 1767 asistencí. Domácí tým střelecky táhl autor 18 bodů Jakub Slavík.
„Hráli jsme celou sérii basketbal, který jsme chtěli a splnili jsme cíl. Teď už potřebujeme jen další čtyři výhry,“ řekl nymburský kouč Oren Amiel. „Dnes to bylo vyrovnanější, Opava se dotahovala, ale pak zaúřadovali Ondra Sehnal s Davidem Böhmem,“ uvedl.
Böhm odehrál nejlepší zápas v dresu Nymburka, kam přišel před dvěma měsíci ze Slavie. „Věděli jsme, že Opava přidá, bude bojovat a že zápas bude po celých 40 minut vyrovnaný. Hlavní bylo, že jsme udrželi chladné hlavy. Celých 40 minut jsme hráli svůj basketbal a věřili jsme, že to bude mít vítězný konec pro nás,“ řekl reprezentační pivot.
Opava je jediným klubem, který kdy Nymburk dokázal v play-off sérii porazit. V roce 2023 ho zastavila v semifinále a následně získala titul. Letos ji čeká boj o bronz.
„Celou sérii jsme se nepotkali s úplně dobrou formou, střelecky se nám nedařilo, přesto jsme dneska drželi s Nymburkem víceméně krok. Právě kvůli tomu jsme mohli pomýšlet na vítězství. Kdybychom byli trošku efektivnější, tak jsme mohli vyhrát. Bohužel nám ale právě tohle chybělo. Holt si to schováme na někdy jindy,“ řekl opavský trenér David Zach.
Semifinále play-off basketbalové ligy mužů – 4. zápas:
Opava – Nymburk 86:98 (18:19, 34:41, 64:70)
Nejvíce bodů: Slavík 18, Gray 14, Person 10 – Bohačík 21, Böhm 18, Sehnal 16. Konečný stav série: 0:4.