Pardubice otočily třetí duel s Brnem a v semifinálové sérii snížily

Pardubičtí basketbalisté zvítězili na brněnské palubovce 82:72 a snížili stav semifinále na 1:2 na zápasy. Domácím nestačil k triumfu ani osmnáctibodový náskok z konce prvního poločasu.
Hosty nezastihl v dobré pohodě úvod a poprvé se bodově prosadili až téměř po pěti minutách za stavu 0:10. Brňané vývoj kontrolovali téměř celý první poločas a v 18. minutě vedli nejvyšším rozdílem 41:23. Pasáž na přelomu druhé a třetí čtvrtiny ale Pardubičtí vyhráli v poměru 15:2, vrátili se do utkání a na začátku čtvrté části soupeře zlomili.
Po trojce nejlepšího střelce zápasu Bonhama, který dal v poslední části 13 ze svých 21 bodů, šli poprvé v zápase do vedení. Na odpor domácích pak zareagovali dalšími třemi tříbodovými koši za sebou a další obrat už nepřipustili.
„Do toho (druhého) poločasu jsme šli s tím, že hůř už hrát nemůžeme. Ale viděl jsem na hráčích, že chtějí, a tím, že jsme to nevzdali, nám byl ten druhý poločas odměnou. Dneska jsme si ukázali, že můžeme vyhrát i tady, a ta série je otevřená,“ konstatoval v rozhovoru pro tvcom.cz pardubický trenér Jan Šotnar. Jeho tým dal deset trojek a s výjimkou té Bonhamovy se o všechny ostatní postarali hráči z lavičky.
Domácí z dálky skórovali jen šestkrát a doplatili i na 18 ztrát, dvojnásobek oproti soupeři. „Trošku nám došla energie, zbytečně jsme znervózněli, nehráli jsme s takovou intenzitou jako v zápasech venku. Naši hráči, kteří by měli hrát hlavní roli, se nemohli úplně prosadit. Nehráli jsme se správnou energií, jak bychom měli hrát před domácími fanoušky,“ řekl trenér Martin Vaněk, jehož tým prohrál s Pardubicemi v šestém zápase v sezoně teprve podruhé.
V sérii ani ve třetím zápase nezvítězil domácí tým, brněnští obhájci stříbra budou mít druhou příležitost zlomit toto pravidlo hned v pátek.
Výsledek semifinále play-off basketbalové ligy mužů – 3. zápas
Brno – Pardubice 72:82 (22:12, 43:34, 49:48)
Nejvíce bodů: Olison 17, Jelínek 14, Cisarik 10 – Bonham 23, Evans 11, Švrdlík 10. Stav série: 2:1.