Brno vede nad Pardubicemi už 2:0, série se navíc stěhuje na jeho palubovku

Brněnští basketbalisté vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále se ujali vedení 2:0 na zápasy. Hosté zvládli koncovku duelu a vybojovali vítězství 92:89. Navíc nyní budou mít výhodu domácího prostředí.
Brno, které vyhrálo nedělní první duel rovněž o tři body 85:82, v celém utkání s výjimkou krátkého úseku v úvodu první čtvrtiny prohrávalo. Ve třetí části Východočeši vedli až o dvanáct bodů, v polovině poslední části ale hosté vyrovnali a závěrečnou přetahovanou zvládli lépe.
Nejlepší střelec Brna Tevin Thomas Olison dvě minuty před koncem znovu srovnal skóre na 86:86 a o minutu později trojkou poslal hosty do vedení. Trestné hody v závěru na obou stranách už jen stanovily konečné skóre.
Olison nakonec nasbíral 21 bodů stejně jako nejlepší střelce Pardubic Adam Lukeš. Double double zapsal v dresu vítězů Kevin Kalu, který měl čtrnáct bodů a 11 doskoků.
„Utkání bylo velmi podobné včerejšímu. První čtvrtka byla vyrovnaná, ve druhé nám Pardubice zase utekly, ale dneska to bylo příjemnější, protože jsme stále byli na dostřel. Ve třetí čtvrtině jsme udělali spoustu ztrát, což nás stálo to, že jsme se mohli dostat k domácím na dostřel dřív. Ale byli jsme trpěliví, čekali jsme na svoji příležitost a ta nakonec ve čtvrté čtvrtce přišla,“ řekl kouč brněnského týmu Martin Vaněk.
Pochvaloval si dnes dobrou rotaci hráčů. „Zapojili jsme i kluky, kteří včera hráli míň – například Kevin Kalu, který toho včera tolik neodehrál, hrál skvělý zápas. Prohrávat 0:2 v sérii nic neznamená, ale když ztratíte oba domácí zápasy, nějaký tlak tam je a toho jsme se snažili využít,“ dodal.
Jeho pardubický kolega Jan Šotnar žehral na disciplínu. „V situacích, kdy dáváme koš, na který se nadřeme, a na druhé straně necháme Brno, aby nás trestalo trestnými hody nebo volnou trojkou,“ zlobil se. Soupeř je podle něj i konzistentnější. „Hraje od 1. do 40. minuty, není tolik na vlnách. Play-off rozhoduje tahle disciplína. Máme na víc, než co jsme zatím předvedli. Jak jsem říkal hráčům, jsme tady devět měsíců a sezona je zatím skvělá – a tyhle dva nepovedené dny na tom nic nemění. Nesložíme zbraně, budeme bojovat dál,“ burcoval.