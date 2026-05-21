Oklahoma City v play-off NBA porazila San Antonio 122:113 a vyrovnala semifinálovou sérii se Spurs na 1:1 na zápasy. Thunder zápas rozhodli šňůrou 11:0 v poslední čtvrtině.
Shai Gilgeous-Alexander k výhře přispěl 30 body a devíti asistencemi. Hvězda Spurs Victor Wembanyama nasbíral 21 bodů a 17 doskoků.
V úvodním duelu série se vítězové základní části a obhájci titulu nechali zaskočit San Antoniem a poprvé v letošním play-off prohráli. Ve středu od začátku sváděli se Spurs vyrovnanou bitvu. Ve druhé čtvrtině si Thunder vypracovali vedení až o 11 bodů. „Všichni jsme věděli, co by to znamenalo, kdybychom prohráli doma i tento zápas. To jsme nechtěli dopustit,“ řekl Gilgeous-Alexander.
San Antonio však ztrátu dohánělo a devět minut před koncem sahalo po obratu. Jenže za stavu 99:97 trefili dvě trojky náhradníci Cason Wallace a Jared McCain, následovalo pět trestných hodů a domácí rázem šňůrou 11:0 získali třináctibodové vedení, které už nepustili. Důležitou roli v tom sehrál pivot Isaiah Hartenstein, který nejprve zapsal dvě asistence a poté i čtyři body.
„V prvním utkání jsme ho nechali hrát jen 12 minut a to byl problém. Dnes bránil Wembanyamu a hodně nám pomohl,“ řekl trenér Mark Daigneault. „Změnil dynamiku mezi týmy. Je to fyzický hráč, staví clony, doskakuje. Hodně pomohl,“ souhlasil Gilgeous-Alexander.
Oba celky v zápase přišly o důležité hráče. Domácím se zranil Jalen Williams, který odstoupil kvůli problémům se svalem. V rotaci ho nahradil Ajay Mitchell, který na konci utkání měl také problémy s nohou. San Antonio, kterému už chybí rozehrávač De‘Aaron Fox, ve třetí čtvrtině přišlo o nováčka Dylana Harpera. Ten zamířil do šatny a už se do hry nevrátil.
Kromě Gilgeouse-Alexandera byl střeleckým tahounem vítězů Alex Caruso se třemi trefenými trojkami a 17 body celkem. Sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů. Za San Antonio dal Stephon Castle 25 bodů a Devin Vassell 22 bodů.
„Domácí odvedli velmi dobrou práci v ucpávání prostoru pod košem. Měli tam vždy několik hráčů. Z toho pramenily naše ztráty, kterých jsme měli opravdu hodně. To musíme zlepšit,“ uznal trenér San Antonia Mitch Johnson s odkazem na 21 ztracených míčů. „Je třeba, abychom my ostatní pomohli hráčům s míčem a nenechávali tvorbu jen na nich,“ dodal Wembanyama.