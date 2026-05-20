Madison Square Garden ve varu. Knicks otočili téměř ztracený zápas

Knicks se postarali o svůj největší obrat v historii klubu v play-off a o druhý největší v dějinách NBA. Basketbalisté New Yorku v úvodním duelu semifinále play-off prohrávali osm minut před koncem s Clevelandem o 22 bodů, nakonec ale zvítězili 115:104 po prodloužení a vedou v sérii na čtyři vítězství 1:0. Pouze Los Angeles Clippers v roce 2012 otočili duel v poslední čtvrtině ze ztráty 24 bodů s Memphisem.
New York si tak připsal v letošním play-off už osmou výhru za sebou. Tentokráte ale byl porážce blízko, když ve druhé a třetí čtvrtině Cleveland převzal iniciativu a i díky 29 bodům Donovana Mitchella si vypracoval výrazný náskok. Necelých osm minut před koncem dokonce ztráta domácích narostla už na 22 bodů.
Jenže Knicks se nevzdali a pod vedením své hvězdy Jalena Brunsona a jeho 38 bodů začali manko rychle stahovat a 45 vteřin před koncem už bylo srovnáno po šťastné trojce od náhradníka Landryho Shameta, což vyvolalo bouřlivou reakci v Madison Square Garden, kde všichni fanoušci tou dobou byli na nohách.
Cleveland si sice vzal ještě vedení zpět, ale Brunson zařídil prodloužení a v něm už New York dominoval především díky 9 bodům do té doby nevýrazného OG Anunobyho, který se vrátil do hry po zranění. Celkem Knicks posledních osm minut a pětiminutové prodloužení vyhráli 44:13.
„Nevím, jestli jsem byl někdy v play-off utkání svědkem něčeho takového,“ řekl trenér New Yorku Mike Brown, který v NBA působí 29 let a čtyřikrát získal titul jako asistent. „Najít cestu k vítězství poté, co tým o tolik prohrával, za to musím hráčům opravdu složit poklonu,“ dodal. New York je tři výhry od toho, aby se poprvé od roku 1999 podíval do finále.
Naopak na straně Clevelandu zavládlo velké zklamání. „Vedli jsme o 22 bodů a do konce zbývalo osm minut. To prostě musíte vyhrát. Jenže nám se to nepovedlo. Nechápu,“ prohlásil Mitchell.
„Tři čtvrtiny jsme hráli skvělý basketbal. Jenže pak bohužel dominoval soupeř. Musíme si rozebrat, co se tam stalo,“ dodal kouč Kenny Atkinson.