První finále Západní konference play-off NBA vyhráli basketbalisté San Antonia. Zasloužil se o to především Victor Wembanyama, který nasbíral čtyřicet jedna bodů a dvacet čtyři doskoků. Přesto mělo San Antonio proti Oklahomě namále, vítězství 122:115 přišlo až ve druhém prodloužení.
„Skvělý výkon – od všech,“ řekl po utkání Wembanyama. Ve věku 22 let a 134 dní se stal nejmladším hráčem, který v utkání play-off zaznamenal alespoň 40 bodů a 20 doskoků. Překonal rekord legendárního Kareema Abdula-Jabbara z roku 1970.
Nejužitečnější hráč sezony Shai Gilgeous-Alexander se tolik neprosadil. Za první poločas trefil jedinou střelu z pole a zaznamenal čtyři body. Od října 2023 nezažil tak špatný první poločas, i tak ale nakonec zaznamenal 24 bodů a 12 asistencí.
„Věděli jsme, že to bude těžké. Musíme prostě hrát lépe. Hlavně já musím hrát lépe, proti týmu takového kalibru to jinak nejde. Hrají extrémně rychle, což jsme čekali, a musíme na to být lépe připraveni,“ řekl Gilgeous-Alexander. V zápase byl nicméně vidět víc jeho spoluhráč Alex Caruso, který proměnil osm trojek ze 14 pokusů a zaznamenal 31 bodů. Po šestizápasové absenci se vrátil do hry Jalen Williams a připsal si 26 bodů.
Obhájci titulu většinu zápasu ztráceli a prohrát mohli už v normální hrací době. Chet Holmgren ale Wembanyamův pokus zablokoval. Vítězové základní části se nechali přeskákat 40:61 a nabídli soupeři o 10 trestných hodů více. Zatímco Spurs jich trefili 27 z 29, Thunder 16 z 19. San Antoniu nakonec nevadilo ani 23 ztrát oproti 15 domácích hráčů.
Wembanyamovi v dresu vítězů sekundovali Dylan Harper s 24 body, sedmi zisky a 11 doskoky a Stephon Castle se 17 body a 11 asistencemi.