Basketbal

SESTŘIHOklahoma ovládla podruhé v řadě základní část NBA


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, NBA

Po 64. výhře v sezoně si podruhé za sebou zajistili basketbalisté Oklahomy triumf v základní části. City Thunder porazili Los Angeles Clippers 128:110 a v dlouhodobé části vládnou Západní konferenci už tři roky.

Porážka Clippers navíc pomohla hráčům Portlandu, kteří bez stále zraněného českého reprezentanta Víta Krejčího prohráli 101:112 se San Antoniem a dvě kola před koncem na devátém místě tabulky Západní konference nadále zaostávají jen o jednu výhru právě za Clippers. Stále tak mají naději na osmé místo, které znamená výrazně lehčí cestu předkolem play-off.

Oklahoma City v posledních dvou sezonách dominuje. Minule vybojovala v základní části 68 výher a ani nynějších 64 vítězství za posledních osm let žádný jiný klub nepřekonal. Ve středu Thunder už chvíli před poločasovou přestávkou vedli o 25 bodů a po změně stran náskok kontrolovali. Chet Holmgren k tomu přispěl 30 body a 14 doskoky, Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 20 bodů a 11 asistencí.

Thunder sedmou výhrou v řadě sebrali naději San Antoniu, které i přes výhru nad Portlandem ztrácí tři vítězství a čekají ho už jen dva zápasy. Spurs ale stále mají šanci na vyrovnání své druhé nejlepší sezony v historii. Aktuálně vyhráli 13 z posledních 14 utkání. Proti Portlandu si vybudovali vedení až o 17 bodů a to pak v závěru v klidu uhájili. De’Aaron Fox se o to zasloužil 25 body. Spurs si poradili i přes absenci Victora Wembanyamy. Za Portland dal Deni Avdija 27 bodů.

Trail Blazers v sobotu čeká klíčový duel s Clippers, který nutně potřebují vyhrát, aby udrželi do posledního kola naději na osmou příčku. Ta znamená, že v předkole play-off by měli dva zápasy na jedno vítězství znamenající postup do play-off. Pokud zůstanou devátí, budou muset uspět v obou utkáních.

Portland podlehl Denveru, Nuggets opět zvládli prodloužení. San Antonio porazilo Philadelphii

7. 4. 2026

Portland podlehl Denveru, Nuggets opět zvládli prodloužení. San Antonio porazilo Philadelphii

Flaggův další skvělý zápas, 45 body ukončil sérii porážek Dallasu. Curry se vrátil po dvou měsících

6. 4. 2026

Flaggův další skvělý zápas, 45 body ukončil sérii porážek Dallasu. Curry se vrátil po dvou měsících

Již jistou sedmou příčku v Západní konferenci má Phoenix, který i díky 37 bodům Devina Bookera zvítězil 112:107 nad Dallasem. Suns se mimo jiné povedlo ubránit hvězdného nováčka Coopera Flagga na 11 bodech. Phoenix se tak může začít připravovat na předkolo, kde vyzve Clippers, nebo Portland o postup do konferenčního čtvrtfinále.

Desátou výhru za sebou si připsal Denver, který porazil Memphis 136:119. Jamal Murray zaznamenal 26 bodů, Nikola Jokič 14 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí a připsal si 34. triple double sezony.

Ve Východní konferenci pokračuje vyrovnaný boj o poslední příčky pro přímý postup do play-off. Atlanta měla šanci si definitivně osmifinále zajistit, ale prohrála s Clevelandem 116:122. Cavaliers táhl s 31 body Donovan Mitchell, Evan Mobley přidal 22 bodů a vyrovnaný osobní rekord 19 doskoků. Hawks mají náskok jen jedné výhry na šesté Toronto a sedmé Orlando, které zvítězilo nad Minnesotou 132:120 a připsalo si čtvrtou výhru po sobě.

Výsledky NBA

Cleveland – Atlanta 122:116, Orlando – Minnesota 132:120, Detroit – Milwaukee 137:111, San Antonio – Portland 112:101, Denver – Memphis 136:119, LA Clippers – Oklahoma City 110:128, Phoenix – Dallas 112:107.

