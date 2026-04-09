Po 64. výhře v sezoně si podruhé za sebou zajistili basketbalisté Oklahomy triumf v základní části. City Thunder porazili Los Angeles Clippers 128:110 a v dlouhodobé části vládnou Západní konferenci už tři roky.
Porážka Clippers navíc pomohla hráčům Portlandu, kteří bez stále zraněného českého reprezentanta Víta Krejčího prohráli 101:112 se San Antoniem a dvě kola před koncem na devátém místě tabulky Západní konference nadále zaostávají jen o jednu výhru právě za Clippers. Stále tak mají naději na osmé místo, které znamená výrazně lehčí cestu předkolem play-off.
Oklahoma City v posledních dvou sezonách dominuje. Minule vybojovala v základní části 68 výher a ani nynějších 64 vítězství za posledních osm let žádný jiný klub nepřekonal. Ve středu Thunder už chvíli před poločasovou přestávkou vedli o 25 bodů a po změně stran náskok kontrolovali. Chet Holmgren k tomu přispěl 30 body a 14 doskoky, Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 20 bodů a 11 asistencí.
Thunder sedmou výhrou v řadě sebrali naději San Antoniu, které i přes výhru nad Portlandem ztrácí tři vítězství a čekají ho už jen dva zápasy. Spurs ale stále mají šanci na vyrovnání své druhé nejlepší sezony v historii. Aktuálně vyhráli 13 z posledních 14 utkání. Proti Portlandu si vybudovali vedení až o 17 bodů a to pak v závěru v klidu uhájili. De’Aaron Fox se o to zasloužil 25 body. Spurs si poradili i přes absenci Victora Wembanyamy. Za Portland dal Deni Avdija 27 bodů.
Trail Blazers v sobotu čeká klíčový duel s Clippers, který nutně potřebují vyhrát, aby udrželi do posledního kola naději na osmou příčku. Ta znamená, že v předkole play-off by měli dva zápasy na jedno vítězství znamenající postup do play-off. Pokud zůstanou devátí, budou muset uspět v obou utkáních.
Již jistou sedmou příčku v Západní konferenci má Phoenix, který i díky 37 bodům Devina Bookera zvítězil 112:107 nad Dallasem. Suns se mimo jiné povedlo ubránit hvězdného nováčka Coopera Flagga na 11 bodech. Phoenix se tak může začít připravovat na předkolo, kde vyzve Clippers, nebo Portland o postup do konferenčního čtvrtfinále.
Desátou výhru za sebou si připsal Denver, který porazil Memphis 136:119. Jamal Murray zaznamenal 26 bodů, Nikola Jokič 14 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí a připsal si 34. triple double sezony.
Ve Východní konferenci pokračuje vyrovnaný boj o poslední příčky pro přímý postup do play-off. Atlanta měla šanci si definitivně osmifinále zajistit, ale prohrála s Clevelandem 116:122. Cavaliers táhl s 31 body Donovan Mitchell, Evan Mobley přidal 22 bodů a vyrovnaný osobní rekord 19 doskoků. Hawks mají náskok jen jedné výhry na šesté Toronto a sedmé Orlando, které zvítězilo nad Minnesotou 132:120 a připsalo si čtvrtou výhru po sobě.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Cleveland – Atlanta 122:116, Orlando – Minnesota 132:120, Detroit – Milwaukee 137:111, San Antonio – Portland 112:101, Denver – Memphis 136:119, LA Clippers – Oklahoma City 110:128, Phoenix – Dallas 112:107.