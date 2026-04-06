Devatenáctiletý basketbalista Cooper Flagg odehrál další skvělý zápas v NBA a 45 body pomohl Dallasu ukončit sérii 14 domácích porážek. Nad oslabenými Los Angeles Lakers, které naopak táhl jednačtyřicetiletý LeBron James, vyhráli Mavericks 134:128. Po dvouměsíční pauze kvůli problémům s kolenem se vrátil do ligy Stephen Curry a zaznamenal 29 bodů. Prohře Golden State 116:117 s Houstonem ale nezabránil.
Flagg v pátek jako první teenager překonal padesátibodovou hranici (51). Proti Lakers přidal ke 45 bodům devět asistencí, osm doskoků a stal se prvním nováčkem od sezony 1996/97, který dal ve dvou zápasech po sobě alespoň 40 bodů. Naposledy to dokázal Allen Iverson.
Jamesovi utekl o jediný doskok triple double, bodů měl 30 a asistencí 15. Dosáhl na něj nicméně Luke Kennard s 15 body, 16 doskoky a 11 asistencemi. Lakers budou až do konce základní části postrádat zraněné Luku Dončiče a Austina Reavese, po druhé porážce za sebou drží v Západní konferenci čtvrté místo už jen s náskokem jediné výhry před Houstonem.
Fanoušci Warriors vřele přivítali Curryho, jenž s poraněným kolenem chyběl Golde State 27 utkání. Hvězdný rozehrávač z pozice náhradníka trefil celkem pět trojek, ale tu poslední z velké dálky ve snaze otočit výsledek dvě sekundy před koncem minul. Nejlepším střelcem vítězných Rockets byl Kevin Durant s 31 body. Vítězný koš vstřelil jedenáct sekund před koncem turecký basketbalista Alperen Sengün. Houston vyhrál pošesté za sebou, Warriors na posledním postupovém místě do předkola play-off naopak prohráli počtvrté v řadě.
Lídři NBA z Oklahoma City rozdrtili doma Utah 146:111. Lídr obhájců titulu Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal přesně 20 bodů a prodloužil rekordní sérii o 138. zápas s alespoň dvacetibodovým výkonem. Kanadský rozehrávač za rozhodnutého stavu nehrál v poslední čtvrtině, o jeden bod víc než on vstřelil pivot Chet Holmgren. Sedmé porážce Utahu za sebou nezabránil ani autor 34 bodů Brice Sensabaugh.
Charlotte porazilo Minnesotu 122:108 i díky 35 bodům a sedmi trojkám LaMela Balla. Hornets po čtvrté výhře za sebou mají ve Východní konferenci stále reálné naděje na přímý postup do osmifinále. Při výhře Clevelandu nad Indianou 117:108 se blýskl ve vítězném týmu 38 body Donovan Mitchell.
Výsledky NBA
Cleveland – Indiana 117:108, Brooklyn – Washington 121:115, Chicago – Phoenix 110:120, Milwaukee – Memphis 131:115, Boston – Toronto 115:101, Minnesota – Charlotte 108:122, New Orleans – Orlando 108:112, Oklahoma City – Utah 146:111, Dallas – LA Lakers 134:128, Sacramento – LA Clippers 109:138, Golden State – Houston 116:117.