Basketbal

SESTŘIHPortland podlehl Denveru, Nuggets opět zvládli prodloužení. San Antonio porazilo Philadelphii


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK, NBA

Basketbalisté Portlandu stále bez zraněného Víta Krejčího prohráli v pondělním utkání NBA v hale Denveru 132:137 po prodloužení. Nuggets zvládli nastavení ve druhém zápase za sebou a připsali si deváté vítězství v řadě. Hlavní postavou třetího týmu Západní konference byl Nikola Jokič, který zaznamenal 33. triple double v sezoně, tentokrát za 35 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí. Druhé San Antonio porazilo Philadelphii 115:102, ale zápas nedohrál kvůli naraženému žebru hvězdný Victor Wembanyama.

Krejčí nehraje od poloviny března kvůli zranění lýtka a jeho spoluhráči tentokrát neudrželi vedení o 18 bodů. Ještě v úvodu poslední části vedli Hawks o 17, ale nakonec jim alespoň prodloužení zajistil Deni Avdija. Jokič těsně před sirénou vítězný koš nedal, ale dodatečnou pětiminutovku zahájili spoluhráči Aaron Gordon a Jamal Murray trojkami a Nuggets už náskok nepustili.

Portlandu k úspěchu nestačilo 25 úspěšných tříbodových střel, osm jich trefil autor 30 bodů Toumani Camara, Avdija přidal 26 bodů. Trail Blazers budou hrát předkolo, ale ještě bojují o výhodnější osmé místo, které se stejným počtem 40 výher, ale zápasem k dobru, drží Los Angeles Clippers.

San Antonio přišlo o Wembanyamu po jeho srážce s Paulem Georgem v prvním poločase. Do druhého už francouzský pivot nenastoupil a závažnost jeho zranění necelý týden před koncem základní části není známa. K výhře stihl přispět 17 body, spoluhráč Stephon Castle se blýskl triple doublem za 19 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků. Za Sixers, kteří jsou i po druhé porážce za sebou stále ve hře o přímý postup do play-off, zaznamenal Joel Embiid 34 bodů a 12 doskočených míčů.

Hráči Memphisu v duelu s Clevelandem vyrovnali 29 trojkami ligový rekord, z vítězství 142:126 se ale radovali hosté. Cavaliers, kteří v Západní konferenci skončí nejhůře čtvrtí, měli devět hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem, lídrem byl Evan Mobley s 24 body.

O výhru více než Cleveland má stále New York, který zvítězil 108:105 v Atlantě. Zasloužil se o to zejména Jalen Brunson, který zaznamenal 30 bodů a 13 asistencí. Hawks navzdory 36 bodům Nickeila Alexandera-Walkera prohráli po čtyřech výhrách, ale na pátém místě ve Východní konferenci mají stále dobré vyhlídky na osmifinále play-off.

Jistý vítěz Východní konference Detroit stále bez opory Cadea Cunninghama podlehl domácímu Orlandu 107:123. Magic se třetím vítězstvím za sebou udrželi v reálné hře o první šestku, Paolo Banchero k tomu přispěl 31 body.

Výsledky NBA

Atlanta – New York 105:108, Orlando – Detroit 123:107, Memphis – Cleveland 126:142, San Antonio – Philadelphia 115:102, Denver – Portland 137:132 po prodl.

