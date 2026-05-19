Nymburk zvítězil i ve třetím finálovém duelu a míří za titulem

Nymburští basketbalisté i potřetí porazili v semifinálové sérii Opavu, tentokrát na jejím hřišti vyhráli 95:67 a dál míří za 21. ligovým titulem. Postup do finále mohou úřadující mistři zpečetit v opavské hale ve středu. Opora nymburských, Jaromír Bohačík, pokořila hranici 5000 bodů v NBL. Bohačík to dokázal jako 38. hráč v historii.
Bohačíka před třetím dílem semifinále dělily od mety dva body a „splněno“ měl už v první minutě. Nakonec se zastavil na 20 bodech, víc v zápase nikdo nenasbíral. Opava je jediným klubem, který kdy Nymburk dokázal v play-off sérii porazit, ale tentokrát k výhře měla daleko. Svěřenci Orena Amiela ovládli první čtvrtinu 29:16 a polevili až v závěru.
„Třetí zápas je vždycky takový klíčový. Jsem rád, že jsme to zvládli a do utkání vstoupili tak, jak jsme chtěli a jak bychom chtěli vstupovat do všech zápasů po náročné cestě, takže za to patří kredit všem,“ řekl nymburský basketbalista Martin Kříž.
Pochvaloval si také, že do poločasu si hosté vypracovali větší vedení, které pak lehce navyšovali. „Potom ale přišla pasáž Opavy, která trefila tři čtyři trojky a náš náskok snižovala. Nicméně dokázali jsme si to pohlídat a bereme třetí výhru,“ dodal. S týmem je blízko postupu do dvaadvacátého finále za posledních 24 sezon. Výrazně k tomu přispěl i Američan Marcus Santos-Silva, jenž zapsal 14 bodů a 12 doskoků.
Opava má ve středu poslední šanci sérii zdramatizovat, zatím však výrazně zaostává. První semifinále prohrála o 37 bodů, druhé o 25. „Dneska bylo vidět, že nehrajeme v pohodě. Nedokážeme se trefit, nedaří se nám naše věci a v kontextu výkonu Nymburka, který hraje velice dobře a konzistentně po celých 40 minut, z toho vznikl takový výsledek,“ hodnotil kouč David Zach.
Opava – Nymburk 67:95 (16:29, 32:55, 51:83)
Nejvíce bodů: Brown 18, Šiřina 13, Vyroubal 7 – Bohačík 20, M. Svoboda 15, Santos-Silva 14. Stav série: 0:3.