Čeští šampioni si ve třetím kole osmifinálové skupiny L připsali na palubovce Terstu klíčovou výhru 91:85. Venkovní triumf Nymburk totiž stále drží ve hře o postup do čtvrtfinále. Střelecky tým táhli se 17 body, pěti asistencemi a čtyřmi doskoky rozehrávač Ondřej Sehnal, po patnácti bodech dali jeho spoluhráči Sir'Jabari Rice a Matěj Svoboda.
Naděje stále žije. Nymburk poprvé uspěl v osmifinále Ligy mistrů
„Jsou to skvělé pocity. Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Myslím si, že jsme tohle vítězství potřebovali strašně moc jak pro naši psychiku, tak i do tabulky v téhle fázi. Tahle výhra nám strašně pomohla a myslím si, že jsme si ji i zasloužili,“ řekl po utkání Svoboda.
Terst unikl v úvodu i díky trojkám Jeffa Brookse a Browna po necelých třech minutách do vedení 12:4. První trefou Nymburka z perimetru sice snížil kapitán Martin Kříž, ale domácí sérií 6:0 unikli do náskoku o 11 bodů. Hosté ale stahovali ztrátu a osmibodovou šňůrou díky trojkám J. T. Shumatea a Riceho a koši Jaquana Lawrenceho snížili na rozdíl dvou bodů. Matěj Svoboda stihl za první čtvrtinu šest bodů a stav po ní byl díky němu 23:25.
Na startu druhé desetiminutovky srovnal krok Tony Perkins. Domácí díky pěti bodům Francesca Candussiho opět unikli, ale po trefě Sehnala z dálky dorovnal skóre Svoboda. Když na koš Michelea Ruzziera odpověděl Kříž a dvě šestky proměnil Vojtěch Hruban, tak Nymburk poprvé v zápase vedl. Terst otočil vývoj devítibodovou sérii na 41:34, ale zbytek druhé čtvrtiny ovládli hosté 14:4 a poločasové vedení jim zajistil Marcus Santos-Silva.
Druhou půli načal košem domácí Mady Sissoko a stav otočil dvěma trestnými hody Brown, ale po trojkách Sehnala a Perkinse opět vedl Nymburk, který potom sérií 9:0 unikl poprvé do dvouciferného náskoku, pod který se podepsal už svou třetí trefou z perimetru také Sehnal. Terst sedmi body za sebou zkorigoval na 62:65, ale jeho sérii přerušil trojkou Kříž.
Poslední desetiminutovku načal už 12. trojkou Nymburka v utkání Jaromír Bohačík, který přidal i jednu úspěšnou šestku. Na snížení Jahmi'use Ramseyho odpověděl Lawrence a svou čtvrtou trefou z perimetru Sehnal. Nymburk tam měl svůj nejvyšší náskok v zápase 11 bodů.
Terst ale odpověděl sérií 11:0, kterou podpořil svými prvními čtyřmi body v zápase bývalý hráč Nymburka Colby Ross. Na vyrovnání na 80:80 ale zareagoval pěti body za sebou Svoboda. A díky dvěma trestným hodům Riceho už to bylo 87:80. V závěrů Amielův výběr uhájil náskok a smečí zakončil zápas Lawrence.
„Bylo to něco naprosto úžasného. Už dlouho jsem nezažil takový moment. Jsem rád, že jsme to trefil a mohl jsem přispět k vítězství,“ komentoval rozhodující pasáž Svoboda. „Cítil jsem se dobře od prvního vstupu na hřiště. Věřil jsem si. Vždycky když hráč trefí první střelu, tak z něho spadne taková ta deka a hraje se mu lépe. Dneska jsem měl dobrý den a jsem rád, že jsem toho využil. Hlavní je, že jsme vyhráli,“ dodal Svoboda.
Basketbalová Liga mistrů – 3. kolo osmifinálové skupiny L
Pallacanestro Terst – ERA Nymburk 85:91 (25:23, 46:48, 67:71)
Nejvíce bodů: Brown 19, Uthoff 13, Ramsay 12 – Sehnal 17, Rice, Matěj Svoboda po 15. Fauly: 14:20. Trestné hody: 17/15 – 14/9. Trojky: 10:14. Doskoky: 35:54.
