Nymburk je v osmifinále LM, Heidelberg zdolal i podruhé


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Nymburk slaví postup do osmifinálové fáze Ligy mistrů. Německý Heidelberg porazili Středočeši i ve svém pohárovém pražském azylu na Královce a po výhře 78:71 ovládli sérii 2:0 na zápasy. Českému šampionovi chyběl zraněný střelec Sir' Jabari Rice. Zastoupil ho Jaromír Bohačík, který dal šest trojek a s 23 body byl nejlepším hráčem zápasu.

Nymburk navázal na úterní výhru v Německu 72:63 a v osmifinálové skupině L bude hrát s Tenerife, Gran Canarií a lepším z dvojice Terst – Szolnok.

Zatímco v prvním utkání vedl Nymburk v úvodu 10:0, na Královce vyšel start lépe soupeři, který získal náskok 17:8. Potom dal Nymburk poprvé v utkání dva koše za sebou, když se prosadil Marcus Santos-Silva a trojku přidal Jhamir Brickus, ale na druhé straně se trefil z perimetru také Mateo Šerič.

Díky jedné šestce Brickuse a dvěma Vojtěcha Hrubana domácí zkorigovali na 16:18, Heidelberg do konce první čtvrtiny unikl na šest bodů.

Druhou desetiminutovku začal Nymburk dvěma úspěšnými trestnými hody, ale Heidelberg vzápětí získal vedení 27:18. Nymburk nastartoval trojkou Matěj Svoboda a smečí navázal Keyshawn Feazell.

Bohačíkova trefa z dálky přiblížila domácí na tři body, ale Heidelberg opět odskočil. Za stavu 31:36 dal trojku a dvě šestky J. T. Shumate a bylo vyrovnáno. V poločase byl stav 38:38, Nymburk mohl vést, ale proměnil jen dva z pěti trestných hodů.

Na začátku druhé půle se dostali hosté sedmibodovou šňůrou do náskoku 49:41. Pro trojce D. J. Hornea vedl Heidelberg poprvé dvouciferným rozdílem.

Za stavu 45:56 rozjel Nymburk na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny jedenáctibodovou šňůru, kterou řídil díky dvěma trojkám sedmi body Bohačík. Přerušil ji až Dušan Neškovič také přesnou střelou z perimetru.

Na náskok hostů 61:56 odpověděl svojí čtvrtou trojkou v zápase Bohačík a kapitán Martin Kříž vyrovnal. Bohačík svým dalším košem a Svoboda dvěma šestkami posunuli stav na 65:61.

Šňůru přerušil Horne, ale po Hrubanově trefě a třech šestkách Svobody už to bylo 70:63. Snahu hostů o drama odmítl dvěma trojkami Bohačík, který dovršil skóre zápasu úspěšným trestným hodem.

