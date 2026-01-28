Základní část Maxa NBL vyhráli basketbalisté Nymburka. Zastaví je někdo v cestě za obhajobou titulu? Co stojí za vzestupem Barcelony a přijedou Tomáš Satoranský a Jan Veselý na kvalifikační zápasy MS proti Slovinsku? Hostem premiérového dílu Basketbal fokus podcastu je trenér české reprezentace a USK Praha Luboš Bartoň.
Basketbal
Bam Bam – Oro Flash
Basketbal fokus podcast: Konec základní části NBL, oživená Barcelona a kdo přijede na kvalifikaci MS?
Hudba použita ze skladeb
Black Ant – Michael Vendette